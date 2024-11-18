أيام قرطاج المسرحية 2024: "مسرح الحرية" يفتح أبوابه لأكثر من 100 نزيل في السجون

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يشارك أكثر من 100 نزيل في السجون التونسية في الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية (من 23 إلى 30 نوفمبر 2024) من خلال تقديم 11 عملا مسرحيا من إنتاج نوادي المسرح في المؤسسات السجنية.



ويحتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس عروض نزلاء السجون ومراكز الإصلاح، حيث سيتم تقديم أعمال متنوعة تعكس قدراتهم الإبداعية والدرامية في مختلف المواضيع الاجتماعية والإنسانية. وتهدف هذه العروض التي دأبت أيام قرطاج المسرحية على تنظيمها ضمن قسم "مسرح الحرية" بالشراكة مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح منذ سنة 2017، إلى تمكين نزلاء السجون ومراكز الإصلاح من عرض أعمالهم المسرحية أمام جمهور المهرجان وتوظيف الفن كأداة للتأهيل وإعادة الإدماج النفسي والاجتماعي.





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ويشارك السجن المدني بقفصة بمسرحية "باباراتزي" للمخرج الأسعد حمدة. كما يقدم السجن المدني بالمهدية عرضا بعنوان "ألطاف" من إخراج رياض الزواري. ويعرض السجن المدني بالسرس مسرحية "الخمري" التي أخرجها المستشار أول أنور عوايدية والملازم أول إسماعيل عبيدي. أما السجن المدني بالمرناقية، فيعرض العمل الجماعي "الدنيا وما فيها" من إعداد وإخراج نزلاء الوحدة السجنية.

ويقدم السجن المدني بصفاقس مسرحية "مرا هازها الريح" من إخراج المستشار عمارة حمادي، في حين يعرض مركز إصلاح الأطفال الجانحين بأوذنة مسرحية "فيلوييري" من إعداد وإخراج المستشار العيدي بن فرج. كما يقدم السجن المدني بقبلي مسرحية "هاشتاغ" من نص وإخراج عبد الغني عمارة.

ويشارك سجن النساء بمنوبة بمسرحية "البنايين Game of" من إخراج مدرب إصلاح أول رباب بوزيدي، في حين يعرض مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمغيرة مسرحية "شكون المسؤول؟" من إخراج عقيلة علاوي. ويقدم مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج مسرحية "الشيطان والضمير" من إخراج سالم الورغي. أخيرًا، يعرض مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني مسرحية "جسد" من إخراج النقيب عماد خلف الله.



// جوائز وتكريمات للمشاركين

وسيتمّ تتويج ثلاثة أعمال بجوائز "أفضل عمل مسرحي" (3 آلاف دينار) وهي جائزة تمنحها إدارة أيام قرطاج المسرحية، إلى جانب الجائزتيْن الثانية (1500 دينار) والثالثة (1000 دينار) وتمنحهما الهيئة العامة للسجون والإصلاح، فضلا عن تكريم مختلف المشاركين بتسليمهم شهائد مشاركة.



وتعود فكرة "مسرح الحرية" إلى سنة 2017، حين تم تقديم أول عرض مسرحي خارج أسوار السجون. ومنذ ذلك الحين، تطور عدد العروض في هذا القسم، حيث قدمت الدورة الثانية من "مسرح الحرية" في 2018 خمسة عروض، ثم ارتفع العدد إلى 11 عرضا في دورة 2019، وارتفع العدد ليشمل 12 عرضا في دورة 2022، ثم تراجع إلى ثمانية عروض سنة 2023، ليعود هذا الرقم إلى الارتفاع مجددا خلال هذه السنة (2024) ويصل إلى 11 عرضا.