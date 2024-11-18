جوائز الكاف 2024: الترجي الرياضي ضمن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة افضل فريق

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميا، اليوم الاثنين، عن قائمة الفرق الخمسة المرشحة لنيل جائزة افضل نادي عام 2024 وضمت القائمة الترجي الرياضي التونسي ونهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي والاهلي والزمالك المصريين.



وفي جائزة أفضل لاعب إفريقي ضمت القائمة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اضافة الى الإيفواري سيمون أدينغرا (برايتون وهوف ألبيون) وسيرو غيراسي (غينيا/بروسيا دورتموند) وأديمولا لوكمان (نيجيريا/أتالانتا)، ورونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ماميلودي صنداونز).





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وفي فئة "أفضل لاعب شاب"، يتنافس الدولي المغربي إلياس بن الصغير، الذي يلعب لنادي موناكو الفرنسي، إلى جانب كريم كوناتي (الكوت ديفوار/سالزبورغ)، وعمر دياكيتي (الكوت ديفوار/ريمس)، ويانكوبا مينتيه (غامبيا/برايتون أند هوف ألبيون) ولامين كامارا (السنغال/موناكو).

وسيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) 2024 في مراكش يوم 16 ديسمبر المقبل.





وفي ما يلي قائمة المرشحين:

جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال السنة

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رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ ماميلودي صنداونز)

سيمون أدينجرا (الكوت ديفوار/ برايتون آند هوف ألبيون)

سيرهو غيراسي (غينيا/بوروسيا دورتموند)

أشرف حكيمي (المغرب/باريس سان جيرمان)

أديمولا لوكمان (نيجيريا/أتالانتا)





جائزة أفضل حارس مرمى خلال السنة

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رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ ماميلودي صنداونز)

أندريه أونانا (الكاميرون/مانشستر يونايتد)

يحيى فوفانا (الكوت ديفوار/ أنجيه)

مصطفى شوبير (مصر/الأهلي)

ستانلي نوابالي (نيجيريا/تشيبا يونايتد)





جائزة أفضل لاعب بين الأندية للسنة

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رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ ماميلودي صنداونز)

إيسوفو دايو (بوركينا فاسو/ نهضة بركان)

أحمد سيد "زيزو" (مصر/الزمالك)

حسين الشحات (مصر/الأهلي)

مصطفى شوبير (مصر/الأهلي)



جائزة أفضل مدرب خلال السنة

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هوغو بروس (جنوب أفريقيا)

بيدرو غونسالفيس (أنغولا)

إيميرس فاي (الكوت ديفوار)

مارسيل كولر (الأهلي)

سيباستيان ديسابر (جمهورية الكونغو الديمقراطية)



جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام

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كريم كوناتي (الكوت ديفوار/سالزبورج)

عمر دياكيتي (الكوت ديفوار/ ريمس)

يانكوبا مينته (غامبيا / برايتون وهوف ألبيون)

إلياس بن الصغير (المغرب / موناكو)

لامين كامارا (السنغال / موناكو)





جائزة أفضل نادي إفريقي لكرة القدم

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الترجي الرياضي التونسي

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)

الاهلي (مصر)

الزمالك (مصر)

نهضة بركان (المغرب)



جائزة أفضل فريق وطني لهذا العام

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جنوب أفريقيا

الكوت ديفوار

نيجيريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

السودان



