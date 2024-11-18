زغوان: انتفاع 85 فلاحا بقروض موسمية بقيمة 3ر1 مليون دينار لتمويل موسم الزراعات الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

نظرت اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى 2024 ـ2025 بولاية زغوان، خلال ثلاثة جلسات، في 148 ملفا للانتفاع بهذه القروض حظي منها 85 ملفا بقيمة مالية بلغت 3ر1 مليون دينار.



وذكر رئيس دائرة التمويل والاستثمار والهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للفلاحة خالد مستورة لصحفي "وات"، أن 71 فلاحا انتفعوا بالقروض الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 640 ألف دينار، و6 فلاحين بواسطة القروض البنكية المباشرة بقيمة 542 ألف دينار، و7 فلاحين بالقروض البنكية المراقبة بلغت 100 ألف دينار، وفلاح واحد انتفع بقرض بنكي مباشر بقيمة 8ر16 الف دينار.

وقال رئيس الدائرة أن تأخر صدور الأمر المتعلق بالمناطق المجاحة خلال الموسم الفلاحي 2023 ـ 2024 حرم كثيرا من الفلاحين من جدولة ديونهم والحصول على تمويلات لمواجهة مستلزمات موسم الزراعات الكبرى، كما ساهم في ضعف نسبة المنتفعين بالقروض الموسمية الحالية قياسا بالمواسم السابقة.