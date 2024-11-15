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تصفيات كاس العالم 2026: فوز المنتخب الياباني على مضيفه الإندونيسي برباعية نظيفة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 19:52 قراءة: 0 د, 35 ث
      
فاز المنتخب الياباني اليوم الجمعة على مضيفه الإندونيسي بأربعة أهداف دون رد في ختام مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز أهداف المنتخب الياباني كل من جوستين هوبنر لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه، وتاكومي مينامينو وهيديماسا موريتا ويوكيناري سوغاوارا في الدقائق (35 و40 و49 و69).

...

وارتفع رصيد المنتخب الياباني بهذا الفوز إلى (13) نقطة وابتعد بصدارة المجموعة الثالثة بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه أستراليا والسعودية والصين أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد ست نقاط لكل منهم، بينما تجمد رصيد منتخب إندونيسيا عند ثلاث نقاط في الترتيب السادس والأخير بالمجموعة.

ويلتقي المنتخب الإندونيسي نظيره السعودي في الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، فيما يحل منتخب اليابان ضيفا على المنتخب الصيني في نفس اليوم.


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