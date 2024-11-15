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دورة اتحاد شمال افريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني على التوالي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 07:56 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة فوزه الثاني على التوالي في دورة اتحاد شمال افريقيا المقامة بالمغرب والمؤهلة لنهائيات كاس امم افريقيا 2025عقب تغلبه اليوم الخميس على نظيره الليبي 2-1.

وسجل انيس السعيدي (44) ومحمد عزيز شعبان من ركلة جزاء (76) هدفي المنتخب التونسي فيما جاء هدف المنتخب الليبي عن طريق سند عبد الوهاب
(60).
...


وكان المنتخب التونسي فاز في مقابلته الاولى على نظيره الجزائري 1-0
ويتاهل في اعقاب الدورة صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.

النتائج الحاصلة
الجولة الثانية (14 نوفمبر)
مصر- الجزائر 2-1
تونس - ليبيا 2-1

الجولة الاولى (11 نوفمبر)
تونس - الجزائر 1-0
المغرب - مصر 5-1

الترتيب ن ل
تونس 6 2
المغرب 3 1
مصر 3 2
ليبيا 0 1
الجزائر 0 2

الجولة الثالثة (17 نوفمبر)
تونس - المغرب
الجزائر - ليبيا

الجولة الرابعة (20 نوفمبر)
تونس -مصر
ليبيا - المغرب

الجولة الخامسة (23 نوفمبر)
الجزائر - المغرب
مصر - ليبيا


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