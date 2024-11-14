الغرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي تلوح باتخاذ السبل المشروعة امام عدم انصات سلطة الاشراف

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أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنها ستتخذ كافة السبل المشروعة للحفاظ على المهنة ، أمام استمرار سلطة الاشراف في عدم الانصات لمطالبها بشان القطاع الذي باب مهددا في ديمومته.





وعقدت الغرفة، أمس الاربعاء، اجتماعا عاما بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ناقشت خلاله مشاغل القطاع الذي يمر بالعديد من الصعوبات بصفة عامة وعدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة 23 مارس 2022 بشكل خاص، وفق بلاغ الغرفة، الخميس دون ذكر تفاصيل اضافية.



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وتم توقيع الاتفاق بمقر وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 04 مارس 2022 المتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة



وقد انجز عن تطبيق القرار إثقال كاهل الموزعين بالخطايا المالية المجحفة، وفق الغرفة، والتي طلبت من السلطات عقد جلسة استماع حول الصعوبات التي بات يواجهها المهنيون.



يشار الى ان الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة ، ألغت في 30 جانفي 2023 ، اضرابا الذي كان مبرمجا بداية من اليوم الاثنين 30 جانفي الى غاية 1 فيفري 2023 .



وارجعت الغاء الاضراب الى التوصل إلى اتفاق مع سلطة الاشراف حول مطالب المهنيين علما وان الغرفة طلبت ، انذاك، الترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.



ويعود الاضراب، وفق تصريح رئيس الغرفة محمد منيف، ان ذاك، الى الصعوبات الناجمة، عن عدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف، والتي تسببت في تفاقم المشاكل في القطاع وتكبد المهنيين خسائر فادحة.