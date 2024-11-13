وزيرة الصناعة تبحث ملف الطاقة مع وفد رفيع من البنك الدولي

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اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، الأربعاء، بوفد رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمه المدير الإقليمي لقسم الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حسام بيدس، بحضور الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أوروبيو.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى برنامج التعاون مع مجموعة البنك خاصة فيما يتعلق بتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.







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وحضر هذا الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام الكهرباء والإنتقال الطاقي بلحسن شيبوب وثلة من إطارات البنك والوزارة.