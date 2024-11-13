نابل: دعم المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بتجهيزات حديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين (المديرة الجهوية للصحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60e976dbbbe1e7.63012933_nheofgipjmlkq.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت المديرة الجهوية للصحة بنابل سهيلة العوني، بانه تم خلال نهاية شهر أكتوبر الماضي، تعزيز المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بتجهيزات ومعدات طبية حديثة ومتطورة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.



وأكدت العوني لصحفية "وات" أهمية هذه التجهيزات في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة والتقليل من فترة الانتظار، لاسيما وأنها ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير تشخيصات دقيقة وسريعة للمرضى، مشيرة الى تواصل دعم وزارة الاشراف للمؤسسات الصحية بالجهة، حيث من المنتظر ان تتسلم معدات جديدة خلال الفترة القادمة.

وتمثلت التجهيزات، التي تم مؤخرا استلامها في آلة "سكانير" حديثة، وجهاز تصوير بالصدى لدعم قسم التصوير بالأشعة للرفع من دقة وسرعة التشخيص وآلة تصوير بالصدى لدعم قسم أمراض القلب والشرايين لتحسين الكشف عن الامراض القلبية والوعائية، بالإضافة إلى تعزيز قسم طب وجراحة العيون بأحدث التجهيزات بما في ذلك أجهزة قيس البصر والقرنية والشبكية وجهازي تصوير بالصدى وليزر للعيون لتقديم خدمات متخصصة وشاملة في طب العيون.



...





فتح