القبض على مرتكب جريمة قتل بشعة محال بحالة فرار منذ 15 سنة !!

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تمكن اليوم اعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة واثر قيامهم بدورية أمنية لحفظ النظام من الاطاحة بمجرم خطير من مواليد 1962 قاطن سيدي حسين محل 4 مناشير تفتيش من أجل القتل العمد، السرقة، الاضرار بملك الغير.



ووفق ما توفر من معطيات فان المتهم مورط في جريمة قتل بشعة جدت بمدينة نابل منذ 2009 وقد أحيل بحالة فرار منذ ذلك الوقت وقد كان طول تلك الفترة ولمدة 15 سنة يتنقل بهوية مزيفة ليتم تحديد هويته بتقنية البصمة ليتم احالته على مصدر التفتيش بنابل .