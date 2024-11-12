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كأس الاتحاد الافريقي: طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي يدير مباراة الملعب المالي و ستيلنبوش الجنوب افريقي

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 12:55 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي لادارة مباراة الملعب المالي وضيفه ستيلنبوش الجنوب افريقي المقررة يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بباماكو لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي.
وسيساعد المالكي في ادارة هذا اللقاء كل من خليل الحساني وأيمن اسماعيل فيما سيشغل نضال بن اللطيف خطة حكم رابع.
وتتألف المجموعة الثانية لمنافسات دور المجوعات من فرق الملعب المالي وستيلنبوش الجنوب افريقي وديبورتيفو لوندا سول الأنغولي ونهضة بركان المغربي الذي يشرف على تدريبه التونسي معين الشعباني.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.


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