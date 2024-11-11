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دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 17 سنة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 1-0

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة على نظيره الجزائري 1-0 اليوم الاثنين بالمغرب في اطار الجولة الاولى من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيت كاس الامم الافريقية2025.
وسجل هدف تفوق المنتخب التونسي انيس السعيدي في الدقيقة 45.
وتلتقي العناصر الوطنية في الجولة الثانية مع المنتخب الليبي يوم الخميس 14 نوفمبر بداية من الساعة الثامنة مساء فالمنتخب المغربي يوم الاحد 17 من الشهر ذاته انطلاقا من الساعة الخامسة مساء ثم المنتخب المصري يوم الاربعاء 20 نوفمبر على الساعة الخامسة مساء.
وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات يتاهل في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني الى نهائيات كان- 2025.


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