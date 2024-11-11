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إدارة الحرس الوطني: إيقاف 5 افراد بتهمة الإتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين في اتجاه مدن ساحلية.

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 14:59 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأنّ الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بنعروس تمكّنت من إيقاف خمسة أفراد متهمين بالإتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين.

وبيّنت في بلاغ لها ، اليوم الإثنين ، أنّ أربعة من بين الموقوفين، مطلوبين لوحدات أمنية وهياكل قضائية بتهم مختلفة تتعلق بقضايا حق عام وأنّه قد تبين أن هؤلاء المشتبه بهم قاموا بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مقابل مبالغ مالية، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

...


ولفتت إلى أنّه تم خلال العملية حجز خمس سيارات استُغلت في نقل هؤلاء المهاجرين لتؤكّد أنّه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بأمر من النيابة العمومية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بالهجرة غير النظامية أو الإتجار بالأشخاص عبر الرقم 71860135، مؤكدةً على أهمية العمل المشترك لحماية الحدود وضمان سلامة المجتمع.


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