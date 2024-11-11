بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري.. وزارة الصحة تحث المرضى على أهمية التقيد بالعلاج للتوقي من مضاعفات المرض

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تقدّمت وزارة الصحة بجملة من التوصيات لفائدة مرضى السكري للتأكيد على أهمية العلاج والمتابعة للتوقي من مضاعفات هذا المرض وذلك بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للسكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة.



واختارت وزارة الصحة هذه السنة موضوع رعاية مرضى السكري تحت شعار "احرص على علاجك وراقب سكرك.. تتحسن حياتك"، حسب ما ورد في ورقة إعلامية تلقت (وات) نسخة منها، للتأكيد على أهمية الوقاية والعلاج والمتابعة للتوقي من مخلفات السكري.





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وشددت الوزارة على أهمية تناول المرضى الأدوية بدقة وانتظام حسب توصيات الطبيب واحترام مواعيد عيادات المتابعة الطبية وإجراء التحاليل والكشوفات المطلوبة قبل العيادة الطبية المبرمجة وعيادة الطبيب دون تأخير عند حدوث تعكرات صحية.



وأوصت مرضى السكري بضرورة تقبل المرض عند اكتشاف الإصابة به وعدم التعامل معه بلامبالاة واتباع نمط حياة صحي وسليم، على غرار التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام ومكافحة السمنة والامتناع عن التدخين والكحول.



وذكّرت وزارة الصحة بنتائج آخر مسح وطني أجري سنة 2016 والذي كشف عن إصابة 15.5 بالمائة من التونسيين (أعمارهم 15 سنة فما فوق) بمرض السكري ونصفهم لا يعلمون، وفق الوزارة.



وأشارت إلى أن معطيات البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم كشفت في 2023 عن متابعة وتوفير الدواء لنحو 966 ألف مريض بالسكري و/أو ارتفاع ضغط الدم.



وعلى الصعيد العالمي، لفتت إلى أن عدد المصابين بمرض السكري سنة 2021 قد بلغ أكثر من 420 مليون شخص، فيما يتوقع أن يرتفع عددهم موفى سنة 2030 إلى 570 مليون شخص، وفق ما ذكرته وزارة الصحة.



وفي إطار عملها على التحسيس بأهمية التوقي من مضاعفات مرض السكري برمجت وزارة الصحة (إدارة الرعاية الصحية الأساسية) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري جملة من الأنشطة في مختلف الجهات منها تنظيم أيام مفتوحة للعموم للتوعية بأهمية تقصي المرض وطرق علاجه.



وكشفت الوزارة عن تنظيم ندوة علمية عبر الإنترنت لأطباء الخط الأول بالجهات حول أهم التوصيات بالأدلة العلمية في مجال رعاية ومراقبة مرض السكري، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للسكري.