تصفيات كاس امم افريقيا-2025 ( U17) - : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بمواجهة نظيره الجزائري غدا الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6730fc83590577.50360441_fqilekhnpgjmo.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 17 سنة المؤهلة لنهائيات كاس الامم الافريقية 2025 التي تستضيفها الدار البيضاء المغربية من 11 الى 23 نوفمبر الجاري بمواجهة نظيره الجزائري غدا الاثنين بداية من الساعة الخامسة مساء.

وتلتقي العناصر الوطنية في الجولة الثانية مع المنتخب الليبي يوم الخميس 14 نوفمبر بداية من الساعة الثامنة مساء فالمنتخب المغربي يوم الاحد 17 من الشهر ذاته انطلاقا من الساعة الخامسة مساء ثم المنتخب المصري يوم الاربعاء 20 نوفمبر على الساعة الخامسة مساء.

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات يتاهل في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني الى نهائيات كان- 2025.





...





وفي ما يلي برنامج المقابلات

الجولة الاولى - الاثنين 11 نوفمبر 2024 :

س17/ الجزائر- تونس

س20/ المغرب - مصر

ليبيا: معفاة



الجولة الثانية - الخميس 14 نوفمبر 2024 :

س17/ مصر- الجزائر

س20/ تونس- ليبيا

المغرب: معفاة



الجولة الثالثة - الاحد 17 نوفمبر 2024 :

س17/ المغرب - تونس

س20/ ليبيا - الجزائر

مصر: معفاة



الجولة الرابعة - الاربعاء 20 نوفمبر 2024 :

س17/ تونس - مصر

س20/ ليبيا - المغرب

الجزائر: معفاة



الجولة الخامسة والاخيرة - السبت 23 نوفمبر 2024 :

س18/ الجزائر- المغرب

س18/ مصر- ليبيا

تونس: معفى