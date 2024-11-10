الرابطة 1 (الجولة الثامنة): النتائج الجزئية لمباريات الدفعة الثانية

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في ما يلي النتائج الجزئية للدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد :



في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 عبد الرؤوف العثماني (د78)



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النجم الساحلي 2 صلاح الدين الغدامسي (د26) وغفران النوالي (د52)



في ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 سيدي سار (د27)

قوافل قفصة 1 ألكاري تراوري (د60)



في ملعب المتلوي

نجم المتلوي 1 نسيم شاشية (د7)

اتحاد بن قردان 1 اياد بالوافي (د16)



ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي تدور حاليا



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4

2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1

3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4

4-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 12 6

--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2

--الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5

7-شبيبة العمران 11 8 3 2 3 9 9

8-النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4

9-مستقبل قابس 8 8 2 2 4 8 10

-مستقبل سليمان 8 8 1 5 2 4 6

-النجم الساحلي 8 8 2 2 4 4 6

12-نجم المتلوي 7 8 1 4 3 5 6

13- اتحاد بن قردان 6 8 1 3 4 4 7

14-النادي البنزرتي 4 8 0 4 4 2 7

15-قوافل قفصة 4 8 1 1 6 5 15

16-اتحاد تطاوين 3 8 1 0 7 5 16



