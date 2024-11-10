الرابطة 1 (الجولة الثامنة): النتائج الجزئية لمباريات الدفعة الثانية
في ما يلي النتائج الجزئية للدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد :
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 عبد الرؤوف العثماني (د78)
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 عبد الرؤوف العثماني (د78)
النجم الساحلي 2 صلاح الدين الغدامسي (د26) وغفران النوالي (د52)
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 سيدي سار (د27)
قوافل قفصة 1 ألكاري تراوري (د60)
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 1 نسيم شاشية (د7)
اتحاد بن قردان 1 اياد بالوافي (د16)
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي تدور حاليا
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4
2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1
3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4
4-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 12 6
--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2
--الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5
7-شبيبة العمران 11 8 3 2 3 9 9
8-النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4
9-مستقبل قابس 8 8 2 2 4 8 10
-مستقبل سليمان 8 8 1 5 2 4 6
-النجم الساحلي 8 8 2 2 4 4 6
12-نجم المتلوي 7 8 1 4 3 5 6
13- اتحاد بن قردان 6 8 1 3 4 4 7
14-النادي البنزرتي 4 8 0 4 4 2 7
15-قوافل قفصة 4 8 1 1 6 5 15
16-اتحاد تطاوين 3 8 1 0 7 5 16
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