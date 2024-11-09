دورة الكويت الدولية الودية لكرة اليد - المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الكويتي 33-33

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تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره الكويتي 33-33 اليوم السبت في ختام دورة الكويت الدولية الودية.

وانهى المنتخب التونسي الشوط الأول من المباراة متقدما في النتيجة 20 - 16.

وكان المنتخب التونسي حقق فوزين متتاليين في هذه الدورة على كل من البحرين 25 - 22 ومنتخب الرأس الأخضر 32-23 .

وتعد هذه الدورة مرحلة تحضيرية للمنتخب التونسي قبل مشاركته في بطولة العالم 2025 المقررة بالشراكة بين الدنمارك والنرويج وكرواتيا من 14 جانفي الى 2 فيفري.



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ويخوض المنتخب التونسي الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.

