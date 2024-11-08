حوار الصدارة بين الاولمبي الباجي والترجي الجرجيسي يستقطب الاهتمام

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تتجه الانظار يوم السبت الى ملعب مجاز الباب الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين فريقين شكلا بادائهما المتميز المفاجاة السارة لبداية الموسم الحالي الاولمبي الباجي المتصدر والترجي الجرجيسي صاحب المركز الثاني.

ويحتل فريق عاصمة السكر طليعة الترتيب برصيد 17 نقطة بسجل خال من الهزائم ب5 انتصارات وتعادلين متقدما بفارق نقطة واحدة على فريق عاصمة الزياتين الذي فاز في 5 مقابلات مقابل تعادل وخسارة.



ويطمح ابناء المدرب يامن الزلفاني الى العودة الى سكة الانتصارات بعدما اكتفوا في الجولتين الاخيرتين باقتسام النقاط امام منافسين من العيار الثقيل في البطولة النادي الافريقي 1-1 في مجاز الباب والنادي الصفاقسي صفر-صفر في الطيب المهيري لذلك يعول الفريق على هذه المقابلة من اجل الخروج من دوامة التعادلات واستعادة ديناميكية الانتصارات بغاية الابتعاد اكثر في الصدارة. وفي المقابل، يتطلع الترجي الجرجيسي الوافد الجديد على قسم النخبة الى تاكيد الوجه المشرف الذي ظهر به الى حد الان تحت قيادة مدربه انيس بوجلبان واقتناص فوز جديد، السادس منذ انطلاق الموسم والثاني خارج القواعد، بما يسمح له بافتكاك الريادة.



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ويشد النادي الافريقي صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة الرحال الى الجنوب التونسي لملاقاة مضيفه اتحاد تطاوين متذيل الترتيب بمجموع 3 نقاط في مباراة يدخلها ابناء المدرب الفرنسي دافيد بيتوني برغبة تجديد العهد مع الفوز بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية كلفتهم التفريط في الصدارة معولين في ذلك بالخصوص على صلابة خط دفاعهم الذي لم يقبل في شباكه سوى هدف واحد لكنهم سيفتقدون خدمات حارس مرماهم معز حسن الذي انتهى موسمه اثر اصابته بكسر في الساق اليسرى خلال المقابلة الاخيرة امام الاتحاد المنستيري. اما اتحاد تطاوين الذي يعيش على وقع ازمة نتائج حادة بعد انقياده الى خمس هزائم متتالية جعلته يتخبط في اسفل الجدول، فسيحاول توظيف اسبقيتي الارض والجمهور للخروج بنتيجة ايجابية تنتشله من دهاليز الشك وتمنحه جرعة من الاكسيجين غير انه سيكون مطالبا بإصلاح الهشاشة الدفاعية التي يشكو منها بما جعلته صاحب أسوأ خط خلفي بقبوله 15 هدفا.



ومن جهته، يدخل الاتحاد المنستيري شريك النادي الافريقي في المركز الثالث ب15 نقطة مواجهته يوم الاحد امام ضيفه النادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب10 نقاط بمعنويات مرتفعة في ظل مسيرته الموفقة ب4 انتصارات و3 تعادلات اخرها في تنقل صعب امام فريق باب الجديد في رادس. ويراهن ابناء المدرب محمد الساحلي على فرصة اللعب امام انصارهم لكسب ثلاث نقاط جديدة تمكنهم من مزيد تسلق الترتيب لا سيما ازاء المباريات الصعبة لبقية أندية المقدمة غير ان فريق عاصمة الجنوب لن يرضى حتما بهذا السيناريو وهو الذي يعيش ظروفا غير مريحة بسبب النتائج المتذبذبة والاداء المهزوز ما تسبب في حالة من الامتعاض لدى الاحباء وسلط مزيدا من الضغط على المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس الذي يدرك جيدا ان عثرة أخرى قد تكلفه الاقالة.



غير بعيد عن كوكبة المقدمة، يتواجد الملعب التونسي في المركز الخامس ب14 نقطة قبل استضافته يوم السبت جاره فريق شبيبة العمران في دربي مشوق باعتبار المردود المحترم الذي ما انفك يقدمه ابناء المدرب لطفي القادري بما مكنهم من كسب 10 نقاط الى حد الان وضعتهم في المرتبة السابعة شراكة مع النادي الصفاقسي. ولا يتكلم فريق باردو على ارضية ميدانه سوى لغة الانتصارات وهو يمر تحت اشراف مدربه ماهر الكنزاري بفترة زاهية بعد سلسلة من 6 مقابلات بلا هزيمة وتحديدا منذ الخسارة جزائيا امام الترجي الجرجيسي في الجولة الافتتاحية لذلك سيحاول البقاء في هذه الاجواء الايجابية بفوز جديد يساعده على تقليص الفارق مع الاندية التي تسبقه في الترتيب الا ان المهمة لن تكون سهلة امام منافس لم يتذوق الهزيمة في اخر مباراتين ويلعب محررا من كل ضغوطات ما اهله لتحقيق نتائج باهرة على غرار فوزه على ارضه على النادي الصفاقسي 1-صفر وخارج ميدانه على اتحاد تطاوين 4-2.



ومنتشيا بانتصاره على النجم الساحلي في سوسة، يستقبل الترجي الرياضي صاحب المركز السادس ب12 نقطة بملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت مستقبل قابس الذي يحتل المركز التاسع ب8 نقاط. وبعد سلسلة من النتائج السلبية بثلاثة تعادلات وهزيمة، استعاد فريق باب سويقة صاحب اقوى خط هجوم بعشرة اهداف توازنه بعدما حسم كلاسيكو البطولة امام غريمه التقليدي النجم الساحلي بثنائية نظيفة وهو يعول على مباراته امام "الجليزة" التي تتزامن مع قدوم المدرب الروماني الجديد لورينت ريجيكامف لمتابعة الصحوة ورفع عداده من النقاط للزحف نحو المقدمة قبل توجيه تركيزه في الفترة القادمة نحو رابطة الابطال الافريقية. ولئن تبدو مهمة مستقبل قابس، في ثاني مبارياته مع المدرب شهاب الليلي بعدما قاده في مستهل تجربته الى فوز هام على نجم المتلوي، صعبة فان ذلك لن يمنعه من الدفاع عن حظوظه لاحداث المفاجاة والعودة على الاقل بنقطة التعادل في اطار مساعيه نحو دعم موقعه بالمنطقة الدافئة.



وعلى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، سيكون الحوار على اشده يوم الاحد بين النادي البنزرتي صاحب المركز الرابع عشر ب4 نقاط وضيفه النجم الساحلي الذي يسبقه بنقطة واحدة في المركز الثالث عشر. ويمر الفريقان بفترة حرجة بعد بداية موسم مخيبة وتواصل نزيف النقاط رغم التغيير الحاصل على مستوى جهازهما الفني اثر استقدام النادي البنزرتي سامي القفصي مكان عماد بن يونس واستنجاد النجم الساحلي بمحمد المكشر بدلا عن حمادي الدو. ويعتبر فريق عاصمة الجلاء الوحيد من بين أندية الرابطة المحترفة الاولى الذي لم يتوفق الى حد الان في تحقيق الفوز وهو ما يفرض عليه استفاقة سريعة حتى لا تتعقد وضعيته اكثر في اسفل الترتيب لكن منافسه فريق جوهرة الساحل ينشد بدوره نفس الغاية بعدما عجز منذ الجولة الثالثة عن الانتصار ليجد نفسه في مركز محتشم لا يرتقي الى تطلعات انصاره.

وستجمع اخر مباراتين يوم الاحد بين رباعي يتموقع في النصف الثاني من الجدول، الاولى بين مستقبل سليمان صاحب المركز العاشر ب7 نقاط وقوافل قفصة التي تحتل المركز الاخير ب3 نقاط، والثانية بين نجم المتلوي الحادي عشر ب6 نقاط واتحاد بن قردان الثاني عشر ب5 نقاط.