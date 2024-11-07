في مبادرة رياضيىة تحسيسية: ضاحية قرطاج تحتضن فعاليات النسخة الاولى من تظاهرة "جرية للقلوب الصغيرة"

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تحتضن ضاحية قرطاج يوم الاحد 17 نوفمبر الجاري النسخة الاولى من تظاهرة "جرية للقلوب الصغيرة" وهي تظاهرة رياضية ذات طابع تحسيسي لابراز الاهمية البالغة للتدخلات الطبية الموجهة لفائدة الاطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية على مستوى القلب سواء من حيث التوعية والاستكشاف والتدخلات الطبية وكذلك مرحلة التاهيل حتى يستعيد الاطفال نسق حياتهم العادي بعد انتهاء العلاج.



واوضح الدكتور محمد سامي المورالي رئيس قسم القلب بمستشفى الرابطة وممثل القطب الطبي لامراض القلب والشرايين بذات المستشفى ان " التظاهرة المرتقبة يوم 17 نوفمبر الجاري تتنزل ضمن مجموعة من التظاهرات والمبادرات التي ينظمها القطب بالتعاون مع مؤسسة ريكورداتي من ذلك اجراء تدخلات طبية على حوالي 70 مريضا من الاطفال الذين يعانون من تشوهات في القلب سواء الوراثية او الخلقية وهي تدخلات تتوزع الى عمليات جراحية وتدخلات بالقسطرة العلاجية وكذلك معالجة النبضات غير المنتظمة وهي تدخلات على غاية كبيرة من الحساسية وباهظة ماديا هذا فضلا عن مرحلة التاهيل الوظيفي لهؤلاء الاطفال لاستعادة نسق حياتهم العادي اثر انقضاء فترة العلاج, اذ ان التاهيل الوظيفي اضحى يؤدي الى شفاء تام من تشوهات القلب ".

واضاف المورالي ان "تظاهرة -جرية للقلوب الصغيرة" ستكون حركة رمزية لهؤلاء الاطفال الذين عاشوا تجربة العلاج لممارسة رياضة المشي او الركض على امتداد مسافة 1 كلم فضلا عن السباقات الاخرى وهي سباق 5 كلم و10 كلم وهي مفتوحة لجميع الراغبين في ذلك شريطة التسجيل في الروابط الموضوعة في الغرض كما سنستغل التظاهرة لتركيز خيام تحسيسية ستكون مفتوحة للتبرعات والهبات لاقتناء التجهيزات الخاصة بالتدخلات الجراحية للاطفال حاملي التشوهات على مستوى القلب اذ ان قائمة الانتظار تعد بين 150 و200 حالة تنتظر التدخل ".



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وتابع الدكتور محمد سامي المورالي رئيس قسم القلب بمستشفى الرابطة ان "الخيام التوعوية بمناسبة هذه التظاهرة سيؤمنها عدد من الاطباء وستخصص كذلك للتقصي المبكر لمختلف الامراض وفي مقدمتها السكري والقلب وبالتالي ستكون مناسبة للعائلة التونسية بمختلف افرادها للحضور بكثافة يوم الاحد 17 نوفمبر الجاري للتحسيس باهمية ممارسة الرياضة للتوقي من عديد الامراض وكذلك مناسبة للتضامن مع الاطفال الذين يعانون من تشوهات على مستوى القلب مبينا انه تم برمجة العديد من الفقرات التنشيطية الموازية لتكريس الابعاد الاحتفالية لهاته المبادرة التي ستجسم التقاطع بين الرياضة والنواحي التحسيسية لاطفال ذوي قلوب صغيرة تستحق الحياة والامل والمستقبل المشرق ".