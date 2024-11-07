Babnet

سير العمل الحكومي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي، محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672c4d9eba9f50.54559445_ojnfipehkgqml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 06:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري.

وأفاد بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون".

...

وأشار البلاغ إلى أن "الديوان الوطني للزيت، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297033


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 07:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*