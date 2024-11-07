سير العمل الحكومي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي، محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

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تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري.



وأفاد بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون".





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وأشار البلاغ إلى أن "الديوان الوطني للزيت، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.

وأشار البلاغ إلى أن "الديوان الوطني للزيت، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.