سوسة: يوم إعلامي لتعريف الشركات الناشئة بأنشطة مركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك بسوسة

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نظم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع القطب التنموي بسوسة (نوفاسيون سيتي)، يوما إعلاميا لفائدة الشركات الناشئة حول مركز الموارد التكنولوجية في الميكاترونيك بسوسة الراجع له بالنظر.



وأبرز مدير المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أهمية المركز في الإحاطة بالصناعيين والشركات الناشئة التي تعتمد في أنشطتها الصناعية على الابتكارات التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في مجالات الميكانيك والكهرباء والميكاترونيك.





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وأضاف أن هذه التظاهرة تندرج في اطار حرص المركز على التعريف بالخدمات التي يوفرها لاسيما المتعلقة بتصنيع القطع والنماذج الميكانيكية المعدنية وكذلك بمشاريعه في البحث والتطوير، وضمن توجهات المركز التقني للصناعات الميكانيكية في متابعة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مؤسسات القطاع، وتهدف إلى تحسيس المؤسسات الصناعية بضرورة الانخراط في مجال الابتكار والتجديد التكنولوجي.

وأشار إلى أن هذا اليوم الاعلامي تضمّن عديد المداخلات قدّمها خبراء من المحيط الصناعي والاداري، الى جانب تقديم شهادات لصناعيين استفادوا من خبرات المركز في هذا المجال.

وقد كان هذا اليوم الاعلامي مناسبة، وفق نفس المتحدث، لتبادل الخبرات مع شركاء المركز، وللبحث في إمكانية بعث مشاريع جديدة ومتطوّرة تتيح لهم فرصا إضافية لاقتحام أسواق جديدة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون تجمع مدير المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية مع وكالة النهوض بالصناعة والقطب التنموي بسوسة ومركز البحوث في النانوتكنولوجيا ومجمع الميكاترونيك.

كما مثّل مناسبة للتعرّف عن كثب على إمكانيات المركز من خلال زيارة ورش التصنيع والمختبرات المختلفة لمركز الموارد التكنولوجية بسوسة والتي تحتوي على عدة معدات متطورة تكنولوجيا خاصة في مجالات خدمات التصنيع الميكانيكي، والنمذجة الأولية، ومراقبة المقاييس للاجزاء الميكانيكية، وتصنيع اللوحات الالكترونية المتطورة، بما من شأنه دعم الشركات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي.