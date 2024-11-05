حضور 25 فيلما تونسيا في الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية

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أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام التونسية الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة التي اختارتها لجنة انتقاء هذه الدورة من المهرجان.



وحققت المشاركة التونسية هذه السنة رقما قياسيا لم يسبق تسجيله وهو 25 فيلما طويلا في مختلف أقسام أيام قرطاج السينمائية التي ستنعقد دورتها الحالية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024.

وتحمل الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية ملامح التجديد عبر إحداث قسمين بالتوازي مع المسابقة العربية للمهرجان، وهما قسم "المسابقة الوطنية" وقسم "بانوراما 34".



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تُخصص المسابقة الوطنية للأفلام التونسية، ويُمنح الفيلم الفائز في هذه المسابقة المستحدثة ميدالية ذهبية وجائزة مالية هامة حسب لوائح أيام قرطاج السينمائية لسنة 2024 وذلك إضافة لعدة جوائز يقدمها الشركاء الرسميون للمهرجان.



ويقترح "بانوراما 34" وهو القسم الثاني المستحدث، على جمهور أيام قرطاج السينمائية إمكانية مشاهدة 7 أفلام تونسية كان من المقرر عرضها السنة الماضية خلال الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان غير أن إلغاء نسخة 2023 في اللحظات الأخيرة في أكتوبر المنقضي، التزاما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، فرض هذا التأجيل ليرتفع بذلك عدد الأفلام الطويلة التونسية في أيام قرطاج السينمائية 2024 إلى 32 فيلما.

ومن الفعاليات المنتظرة في الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية "عرض خاص" يكرم واحدة من رائدات السينما التونسية و"عرض خاص" ضمن البرنامج المخصص لفلسطين للفيلم الوثائقي الطويل "وين صرنا؟" وهو أول تجربة سينمائية من إنتاج وإخراج الممثلة درة زروق ويتبع الفيلم رحلة اللاجئين من غزة إلى مصر.

وتتوزع الأفلام التونسية المختارة في الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:



// الأفلام الطويلة:

/ المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة العربية الافريقية (4 أفلام مختارة)

"ماء العين" مريم جعبر

"عايشة" مهدي برصاوي

"الذراري الحمر" لطفي عاشور

"برج الرومي" المنصف ذويب



/ المسابقة الوطنية للأفلام الروائية : (4 أفلام مختارة)

"لاغورا" علاء الدين سليم

"القنطرة" وليد مطار

"برزخ" قيس الماجري

"La zone" لسعد الدخيلي



/ المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة العربية والإفريقية (3 أفلام مختارة)

"شهيلي" حبيب العايب

"الذكريات والأحلام" محمد إسماعيل اللواتي

"ماتيلا" عبد الله يحيى

المسابقة الوطنية للأفلام الوثائقية الطويلة (4 أفلام مختارة)

"حدود الله" أنيس الأسود

"بنت 08 جانفي" مروان المؤدب

"لون الفسفاط" رضا التليلي

"حلمة ع الهامش" كريم السواكي



// قسم "بانوراما 35" (4 أفلام روائية طويلة خارج المسابقة)

"Stone" كريم بالرحومة

"ود" الحبيب المستيري

"عصفور الجنة" مراد بن الشيخ

"رحلة وجدان" خالد البرصاوي

"قلب حجر" نضال شطا

قسم "دياسبورا" (3 أفلام طويلة خارج المسابقة)

"سودان يا غالي" هند المؤدب (وثائقي)

"فاليجا حمرا" ضياء جربي (وثائقي)

"Sulla terra Leggera" سارة فقير (روائي)



الأفلام القصيرة



المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة العربية والإفريقية (4 أفلام مختارة)

"MAKUN" فارس نعناع

"عالحافة" سحر العشي

"فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ" حسام سلولي

"ليني أفريكو" مروان لبيب



/ المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة العربية والإفريقية (2 أفلام مختارة)

"الأيام الأخيرة مع أليان" مهدي الحجري

"أنامل" عائدة الشامخ



/ المسابقة الوطنية للأفلام الروائية القصيرة (6 أفلام مختارة)

"السحابة العاشقة" الناصر خمير

"خيالي" حمزة العوني

"LOADING" أنيس لسود

"ويني ديانا" سامي الشافعي

"ما وراء الواقع" بشير زيان

"ثنية عيشة" سالمة هوبي

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة المنظمة لأيام قرطاج السينمائية لاحقاً عن قائمة الأفلام العربية والإفريقية المختارة للدورة الخامسة والثلاثين من المهرجان والتي تنتظم فعالياته من 14 إلى 21 ديسمبر 2024.

