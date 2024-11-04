القصرين: التحاق 5 أطباء تخدير وإنعاش قريبا بفريق عمل المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي (المدير الجهوي للصحة)

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أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم الاثنين، بأنّ 5 أطباء تخدير وإنعاش سيلتحقون قريبا بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين، بهدف تغطية النقص الحاصل بالقسم.

وأوضح الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم إصدار مذكرة عمل في شأن 4 أطباء إختصاص تخدير وإنعاش من جملة 5 أطباء تم تعيينهم في الجهة الصحية بالقصرين في انتظار التحاقهم في أقرب الآجال بالولاية بالتنسيق مع المصالح الصحية المركزية المعنية.

وأكّد أنّ وزارة الإشراف حرصت في الآونة الأخيرة حرصا شديدا على توفير أطباء الإختصاص بالجهة الصحية بالقصرين وخاصة في اختصاص الإنعاش والتخدير، في ظلّ المعضلة التي تعيشها الولاية بسبب غياب هذا الاختصاص بالذات، وبهدف إستغلال قسم الإنعاش والتخدير الذي تم انتداب اطاراته البشرية وتجهيزه بأحدث التجهيزات وأعلاها طرازا، وفق تعبيره.

وأشار، في سياق متّصل الى أنّه تم تأمين قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين طيلة شهر أكتوبر المنقضي، بأطباء إنعاش وتخدير من جل الجهات الصحية على غرار نابل و سوسة والمهدية ومدنين.



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جدير بالذكر أن قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين يسجل من فترة إلى أخرى تعطّلا تاما بسبب غياب طبيب تخدير وإنعاش، ورغم تعويضه أحيانا بأطبّاء من مستشفيات أخرى أو بأطباء في إطار التعاقد لمدة زمنية محدّدة الا أن هذا الإشكال يبقى قائما ويستوجب انتداب طبيب لهذا القسم نظرا لأهميته البالغة بهذه المؤسسة الصحية الوحيدة بولاية حدودية وشاسعة.