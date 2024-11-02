مدنين: مشاركة أكثر 150 متدخّلا في صياغة استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية عبر الأنترنات خلال ورشة عمل بجزيرة جربة

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ببادرة من جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، انطلقت، اليوم السبت، بجزيرة جربة، أشغال ورشة عمل حول خطاب الكراهية بمشاركة أكثر من 150 شخصا من ولايات قبلي وقفصة ومدنين وقابس وتطاوين، وذلك في إطار مشروع "معا من اجل واب متسامح وخالٍ من الكراهية" الذي انطلقت الجمعية في تنفيذه منذ نوفمبر 2023 ويتواصل إلى غاية ديسمبر القادم، وفق منسق المشروع رياض الهنتاش.





وأضاف الهنتاش، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الورشة تهدف الى صياغة استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية عبر الانترنات، وإرساء مجتمع خالٍ من الكراهية، وأمن رقمي سليم عبر فرق عمل يؤطرها خبراء في مجالات الاعلام والتربية والاجتماع والقانون والامن السيبراني من أجل استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار كل المجالات والزوايا لمعالجة الظاهرة، والحدّ من هذه الخطابات المحرضة على العنف والكراهية، حسب قوله.



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وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية، التي يشارك في صياغتها وتحديد ملامحها عدة متدخلين، ستطبق عبر برامج تنجزها الاطراف المشاركة من إدارات ومجتمع مدنين ومؤثرين وغيرهم.

ويستند إنجاز هذا المشروع الى تنامي ظاهرة خطاب الكراهية وانتشارها في صفوف الشباب والاطفال أمام غياب ضوابط قانونية ضد جرائم الكترونية مستفحلة، حيث تم في اطار مشروع "معا" وضع قاعدة بيانات أو موقع واب تجنّد له 30 شابا لرصد خطابات الكراهية، ومكّن، على مدى 4 أشهر، من تسجيل أكثر من 20 ألف خطاب كراهية مصنّفة إلى أكثر من 25 نوعا بين تنمّر وجهويات وعنصرية وغيرها يعمد الشباب إلى نشرها سواء كانوا إناثا او ذكورا وخاصة المتخفين منهم وراء حسابات غير حقيقيّة.

يذكر أن جمعية الطفل الريفي بمدنين، التي أُحدثت سنة 2011، تهدف إلى تمكين الشباب، وذلك من خلال تشريكهم كمواطنين فاعلين وقادة للمستقبل داخل مجتمعاتهم، والترويج لاشكال مختلفة من الثقافات والابداعات الفنية، وبهدف المساعدة على بناء جيل المستقبل على اأساس قيم احترام الاخر والانفتاح والتسامح، والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.

وقد اشتغلت الجمعية على المجال الالكتروني في مشروع اهتمت فيه بالتحرّش الالكتروني من المراقبة والحماية إلى التوعية وإلى البحث عن طرق لمنعه والحدّ منه واستعراض بعواقبه.