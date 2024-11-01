الخطوط التونسيّة السريعة تسيّر رحلة جديدة نحو كتانيا الإيطالية

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عززت الخطوط الجويّة التونسيّة السريعة شبكتها بتدشين خط جديد باتجاه مدينة كاتانيا الايطالية انطلاقا من تونس. وينطلق الخط الجديد ابتداء من 20 ديسمبر 2024 ،وسيعمل بمعدل سفرتين في الاسبوع كل جمعة وأحد.



وبذلك تعزز شركة الطيران موقعها في جزيرة صقليّة، حيث تسير سفرتين الى بالرمو ثلاث مرات في الاسبوع (ايام الاثنين والخميس والسبت).





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وبرزت الحاجة الى بعث هذا الخط الجديد نظرا للطلب المتزايد على الجهة الشرقية لصقلية شركات الطيران والشركاء الراغبيو في تقوية التزاماتهم في مجال النقل السياحي نحو تونس وتمكينهم من قيام برحلة نهاية الأسبوع.



كما ستسهل "رحلة القرب" هذه للكثير من التونسيين المقيمين في المنطقة من التنقل الى تونس. كما ستسهل هذه الرحلة الجديدة تنقل رجال الاعمال.



ونظرا لتحول صقلية وخاصة الجهة الشرقية منها خلال السنوات الاخيرة لوجهة مفضلة، سيوفر الخط الجديد للتونسيين كما لوكالات الاسفار المختصة في رحلات الاعمال فرصة لبرمجة زيارات واقامات في تونس بفضل ميزاتها الثقافية والسياحية.



وستعزز الخطوط السريعة انطلاقا من 2025 هذه الرحلة نحو كاتانيا باضافة سفرة كل ثلاثاء مما يرفع عدد الرحلات الجملي الى ثلاث رحلات.