تطاوين: اختتام فعاليات شهر اكتوبر الوردي لتقصي داء سرطان الثدي

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اختتمت المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري بتطاوين، امس الخميس، فعاليات شهر اكتوبر الوردي، الذي اعدت له برنامجا يتضمن انشطة على مدى شهر كامل، تميز بالتنوع والشمولية، وتضمن بالخصوص يوما تحسيسيا بالمستشفى الجهوي اجريت خلاله كشوفات لتقصي سرطان الثدي.



وشملت الانشطة التحسيسية، التي برمجتها المندوبية الجهوية، بالخصوص المستشفيات المحلية والدوائر الصحية بمعتمديات الجهة ومراكز صحية في الريف والمدينة وعدد من المعاهد ومراكز التكوين المهني والحي الجامعي بتطاوين.





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واختتم شهر اكتوبر الوردي بفضاء المندوبية الجهوية لديوان الاسرة والعمران البشري، بيوم مفتوح تضمن محاضرة وعيادة كشف، بالاضافة عيادة لاخصائية التغذية والتنشيط الرياضي وورشات تثقيفية وتوعوية ومسابقات متنوعة تحت شعار "قد ما تفيق بيه بكري ... قد ما شفاك يكون اسهل".

وكانت النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية، ساهمت من جهتها في مجال التوعية والتحسيس بمخاطر هذا المرض، ونظمت قوافل توعوية وتحسيسية للتقصي والفحص الذاتي لسرطان الثدي في عدد من المناطق الريفية والحضرية ومركز الارشاد والتوجيه الاسري التابع لها، مساهمة منها في الاحتفال الوطني بشهر اكتوبر الوردي.