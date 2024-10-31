القصرين: تركيز وحدة جاهزة الصنع مخصّصة لتقديم الخدمات الصحية لمتساكني خنقة الجازية في انتظار إعادة بناء المركز الصحي للمنطقة

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أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم الخميس، بأنه تم تركيز وحدة صحية جاهزة الصنع بمنطقة خنقة الجازية من معتمدية حاسي الفريد وربطها بالتيار الكهربائي، ويجري حاليا تجهيزها بكافة المعدات الطبية، على أن تنطلق الأسبوع المقبل في تقديم الخدمات الصحية لمتساكني المنطقة في ظروف لائقة، في انتظار إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 2 بخنقة الجازية المغلق منذ ما يفوق 5 سنوات نظرا لتداعيه للسقوط.



وكشف الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وزير الصحة أذن بإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بخنقة الجازية في أقرب الآجال، لتتم مراسلة المجلس الجهوي للتنمية بولاية القصرين لتعيين المصممين والانطلاق في الدراسات وإعداد الملف المرجعي لطلب العروض، مشيرا الى أن فترة إعادة بناء المركز لن تتجاوز السنة على أقصى تقدير.

وبيّن، في سياق متصل، أنه تم رصد 400 ألف دينار لإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بخنقة الجازية، وهي اعتمادات قابلة للزيادة حسب ما ستفرزه دراسة المشروع.



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وأكد أن الوحدة الصحية جاهزة الصنع بخنقة الجازية ستؤمن بداية من الأسبوع المقبل عيادات طبية بنفس توقيت بقية المراكز الصحية الأساسية (ابتداء من الساعة السابعة صباحا الى حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال)، وسيتكفل طبيب بزيارة المركز مرة في الأسبوع مع وجود ممرض بدوام كامل.

وأشار إلى أنه في حال تطلب الوضع زيادة عيادة طبية أخرى سيتم إنجاز ذلك، سيما في صورة شهد المركز إقبالا هاما، وفق قوله.





