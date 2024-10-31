الدورة التأسيسية من مهرجان الفلم القصير بباردو من 6 إلى 10 نوفمبر 2024

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تم اليوم الخميس الكشف عن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في الدورة التأسيسية من مهرجان الفلم القصير بباردو التي ستلتئم من 6 إلى 10 نوفمبر 2024 بفضاء دار المسرحي صناع الفرجة بباردو. وتنتظم هذه الدورة تحت شعار "الحرية لفلسطين والتضامن مع لبنان".



ويُشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان عدة أفلام من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وألمانيا وفرنسا.

وتتوزع الأعمال المشاركة على 3 أصناف من المسابقات وهي مسابقة الفيلم القصير ومسابقة أفلام مدارس السينما ومسابقة أفلام سينما الهاتف المحمول، ويشارك ضمن المسابقات الثلاثة 31 فيلما من ضمنها 17 عملا تونسيا.



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وتشهد مسابقة الفيلم القصير مشاركة سبعة أفلام تونسية وضمن أفلام مدارس السينما تحضر خمسة أعمال تونسية، أما في مسابقة سينما الهاتف المحمول فتُشارك تونس بخمسة أعمال. وبالإضافة إلى أفلام المسابقة الرسمية يقدم المهرجان مجموعة من العروض خارج إطار المسابقة الرسمية من مصر وتونس وفرنسا والمغرب وسوريا وإيران والبحرين والعراق وسلطنة عمان واسبانيا واليمن وليبيا.

وتتوزع جوائز المهرجان بمعدل جائزتين لكل مسابقة ففي مسابقة الأفلام القصيرة سيقع إسناد جائزة أولى قيمتها 3 آلاف دينار فضلا عن المشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب 2025 ، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية ألفي دينار. أما في مسابقة أفلام مدارس السينما فتبلغ قيمة الجائزة الأولى ألفي دينار الى جانب المشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب 2025 والثانية ألف دينار. في حين تختتم مسابقة أفلام الهاتف المحمول بمنح جائزة أولى قدرها ألف دينار والمشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب 2025 وجائزة ثانية قيمتها 800 دينار.

وتفتتح فعاليات هذه الدورة الأولى من المهرجان يوم الأربعاء 6 نوفمبر على الساعة السادسة مساء، وتُقام عروض أفلام المسابقة الرسمية يوميا بداية من الساعة السادسة والنصف مساء. أما عروض الأفلام خارج المسابقة فتبدأ يوم 7 نوفمبر ويتابعها الجمهور يوميا انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وبالإضافة إلى عروض الأفلام تضم فعاليات المهرجان عددا من الورشات في كتابة السيناريو وفي إعداد الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية وأخرى مخصصة لصناعة الفيديوهات القصيرة المخصصة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.