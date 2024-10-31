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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 13:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الأربعاء باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية بحلول سنة 2030، مركزا على التدريب، والاحتراف العالي المستوى والحضور الجماهيري في الملاعب.

  وأطلق على البرنامج اسم "لا يُمكن ايقافه" وهو الثاني المخصص للاعبات كرة القدم، بعد استراتيجية أولى معلنة في 2019 رافقت النمو في الدخل، وعدد اللاعبات، والحضور الجماهيري في القارة.
  ولمواصلة هذا الزخم، تحدد المنظمة القارية احتياجات تدريبية "لاعبات، مدربات، وحكام ذو نوعية وبأعداد كافية"، واضفاء الطابع الاحترافي على البطولات والتطوير التجاري للمسابقات.
...

  ويلتزم ويفا باستثمار "مليار أورو من إيرادات المسابقات" واحتياطاته الخاصة "في مبادرات كرة القدم النسائية" لدعم مشاريع الاتحادات الوطنية وتطوير مسابقاته.
  والبطولة الأبرز لدى السيدات هي رابطة بطلات أوروبا التي سيعرف نظاما جديدا في موسم 2025-2026، مرتكزا على النظام الجديد لرابطة الأبطال لدى الرجال، وذلك بمشاركة 18 فريقا.
  وعلى صورة يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ، سيطلق الاتحاد الاوروبي مسابقة ثانية للسيدات الموسم المقبل، بعد كأس أوروبا للمنتخبات التي تستضيفها سويسرا بين 2 و27 جويلية 2025.
  وبحلول سنة 2030، يهدف ويفا للوصول إلى "ست بطولات محترفة بشكل كامل، و5 آلاف لاعبة محترفة في القارة"، مقابل ثلاث بطولات و3049 لاعبة حاليا، ويسعى لجعل كرة القدم "الرياضة الجماعية الأكثر شعبية لدى السيدات في كل الدول الأوروبية".


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