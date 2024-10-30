توقيع البرنامج التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين تونس والمملكة العربية السعودية في افق 2025-2026

تمتينا لأواصر الأخوّة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وانطلاقا من الرغبة المشتركة للبلدين في تنمية التعاون بينهما وإرساء شراكة دائمة في مجالي الشباب والرياضة، تم اليوم الإربعاء ، توقيع البرنامج التنفيذي المشترك في مجالي الشباب والرياضة بين البلدين، بهدف تنظيم وتنسيق برامج التعاون في المجالات الشبابية والرياضية لسنتي 2025 - 2026 وذلك تحت إشراف وزير الشّباب والرّياضة الصادق المورالي وسفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن علي الصقرويتضمن البرنامج التنفيذي المشترك، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، تبادل زيارات المسؤولين والخبراء والقيادات من البلدين، قصد الإطلاع على التجارب والخبرات الناجحة في مجالي الشباب والرياضة والاستفادة منها وإقامة أسابيع الإخاء الشبابية والرياضية المشتركة والمؤتمرات لإعداد القادة وتبادل البرامج التدريبية، لاسيّما في الطبّ الرياضي ومكافحة تناول المنشطات والتشريع الرياضي والحوكمة في المجال الرياضي، فضلا عن تكوين الاطارات الرياضية وتبادل الحكام والخبراء في التحكيم وفي مجال المنشآت الشبابية والرياضية وتشجيع التعاون المباشر بين الاتحادات واللّجان الرياضية في كلا البلدين، كما يضبط نصّ البرنامج المبرم بين الطرفين، تنفيذ برامج التدريب في مجالي الإعلام والتسويق الرياضي والتحوّل الرقمي للاستفادة من التقنيات الحديثة المطبّقة في البلدين الشقيقين.