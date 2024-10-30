زغوان: الموافقة على إسناد 36 قرضا موسميا لمنتجي الزراعات الكبرى لموسم 2024- 2025 ( رئيس دائرة التمويل بمندوبية الفلاحة)

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وافقت اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى 2024 -2025 بزغوان، خلال جلستها الأولى المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على 36 مطلبا للحصول على قروض موسمية بقيمة تناهز 324 ألف دينار وذلك من مجموع 64 مطلب قرض نظرت فيها اللجنة.



وأوضح رئيس دائرة التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بالمندوبية الفلاحية، خالد مستورة، لـوكالة "وات"، أن 7 قروض بقيمة 100 ألف دينار من جملة القروض المصادق عليها ستموّل عن طريق الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية "فوسدا"، و29 قرضا بقيمة 224 ألف دينار سيتم تمويلها من طرف البنك التونسي للتضامن بمقتضى شراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل موسم الزراعات الكبرى.

وأضاف أن الاعتماد الجملي المرصود لتمويل موسم الزراعات الكبرى بولاية زغوان حدد بـ1،1 مليون دينار سيتم توزيع ما تبقى منه على المنتجين إثر المصادقة على مطالبهم من طرف اللجنة الجهوية خلال جلساتها القادمة.



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ولفت، في ذات السياق، إلى أن الجمعيات التي اعتادت إسناد القروض الموسمية في مثل هذه الفترة مازالت في انتظار رصد الإعتمادات اللازمة للمساهمة في تمويل الموسم الفلاحي.