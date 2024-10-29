توزر: انطلاق أشغال القسط الثاني من مبنى دار الثقافة حامة الجريد ب 845 ألف دينار

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انطلقت أمس الاثنين أشغال بناء القسط الثاني من مبنى دار الثقافة حامة الجريد من ولاية توزر بتكلفة 845 ألف دينار لتتواصل حتى نهاية سنة 2025 وذلك على مساحة قدرها 340 كلم مربع.



وسيمكن القسط الثاني من إضافة عديد الفضاءات التنشيطية في هذه المؤسسة وفق ما أوضحته خولة لالة مكلفة بتسيير مصلحة البناء بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.





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إذ يتكون القسط الثاني من ست قاعات أربعة منها مخصصة للأنشطة الثقافية أي نوادي الاختصاص وقاعة للإعلامية وقاعة للنشاط السمعي البصري وفق المصدر نفسه، مضيفة أن الجهة تشهد كذلك تقدما في إنجاز دراسات عدد من المشاريع الأخرى في القطاع الثقافي متمثلة في المركب الثقافي أبو القاسم الشابي ومركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.

في حين لم تدخل مجموعة من المشاريع الأخرى طور الدراسة حتى الآن باعتبارها ما تزال في مرحلة تخصيص الأرض، بالتنسيق مع البلديات ومصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والمتمثلة في دور الثقافة حزوة ونفطة والمحاسن وحلبة. ومن المقرر أن تنطلق قريبا (بداية سنة 2025) أشغال توسعة مقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وإبرام الصفقة في الأسابيع القليلة القادمة بالنسبة إلى بناء المكتبة العمومية المحاسن والمكتبة العمومية بحامة الجريد.