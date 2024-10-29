رئيس الدولة يلتقي كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني ويؤكّد على تكثيف العمل لتفكيك شبكات ترويج المخدرات

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الاثنين بقصر قرطاج، بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وأكّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أن "يتواصل العمل مكثفا على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل مناطق البلاد حتى يشعر المواطن بأنه آمن في كل وقت وفي كل مكان".