بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة السابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم :



السبت 2 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس - س 16 و 30 دق



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النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

ملعب الشاذلي زويتن - س 14 و 30 دق

شبيبة العمران - مستقبل سليمان

ملعب قابس - س 14 و 30 دق

مستقبل قابس - نجم المتلوي

ملعب بن قردان - س 14 و 30 دق

اتحاد بن قردان - الملعب التونسي



الاحد 3 نوفمبر 2024

ملعب اولمبي سوسة - س 14 و 30 دق

النجم الساحلي - الترجي الرياضي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 و 30 دق

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي

ملعب قفصة - س 14 و 30 دق

قوافل قفصة - اتحاد تطاوين

المركب الرياضي بجرجيس - س 14 و 30 دق

الترجي الجرجيسي - النادي البنزرتي