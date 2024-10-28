بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة السابعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم :
السبت 2 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس - س 16 و 30 دق
السبت 2 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس - س 16 و 30 دق
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
ملعب الشاذلي زويتن - س 14 و 30 دق
شبيبة العمران - مستقبل سليمان
ملعب قابس - س 14 و 30 دق
مستقبل قابس - نجم المتلوي
ملعب بن قردان - س 14 و 30 دق
اتحاد بن قردان - الملعب التونسي
الاحد 3 نوفمبر 2024
ملعب اولمبي سوسة - س 14 و 30 دق
النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 و 30 دق
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
ملعب قفصة - س 14 و 30 دق
قوافل قفصة - اتحاد تطاوين
المركب الرياضي بجرجيس - س 14 و 30 دق
الترجي الجرجيسي - النادي البنزرتي
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