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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج و الترتيب

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاحد:

الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار
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نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه 96-82
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 87-70
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي 66-93

السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67

الترتيب
النادي الافريقي 17 9
شبيبة القيروان 16 9
الاتحاد المنستيري 16 9
النجم الساحلي 16 9
الدالية الرياضية بقرمبالية 13 9
نجم حلق الوادى 13 9
اتحاد الانصار 12 9
نادي كرة السلة بالمهدية 11 9
شبيبة المنازه 11 9
النجم الرادسي 10 9



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