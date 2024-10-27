البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج و الترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاحد:



الاحد 27 اكتوبر 2024

قاعة بن عمار



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نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه 96-82

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 87-70

قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي 66-93



السبت 26 اكتوبر 2024

قاعة القرجاني

النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82

قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67



الترتيب

النادي الافريقي 17 9

شبيبة القيروان 16 9

الاتحاد المنستيري 16 9

النجم الساحلي 16 9

الدالية الرياضية بقرمبالية 13 9

نجم حلق الوادى 13 9

اتحاد الانصار 12 9

نادي كرة السلة بالمهدية 11 9

شبيبة المنازه 11 9

النجم الرادسي 10 9



