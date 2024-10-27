البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج و الترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاحد:
الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار
الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه 96-82
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 87-70
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي 66-93
السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67
الترتيب
النادي الافريقي 17 9
شبيبة القيروان 16 9
الاتحاد المنستيري 16 9
النجم الساحلي 16 9
الدالية الرياضية بقرمبالية 13 9
نجم حلق الوادى 13 9
اتحاد الانصار 12 9
نادي كرة السلة بالمهدية 11 9
شبيبة المنازه 11 9
النجم الرادسي 10 9
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296479