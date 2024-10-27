دورة لإحياء لعبة السيق الشعبية تجمع أجيالا من المشاركين بحومة السوق بجزيرة جربة

نظم النادي النهاري لفرع الجمعية المحلية لرعاية المسنين بالرياض بحومة السوق بجزيرة جربة، مساء أمس السبت، دورة في لعبة السيق تحت عنوان "مالكبير للصغير للي يدبي عالحصير"، جمعت أجيالا بين كبار وصغار، رجالا ونساء، التفّوا حول هذه اللعبة الشعبية التراثية القديمة في محاولة لإحيائها وحفظها من الاندثار وترسيخها ونقلها للأجيال الجديدة المثقلة بوسائط ترفيهية وتربوية مستحدثة وبألعاب الكترونية غيرت عقولهم وضيّقت اندماجهم وربطتهم مع عالم افتراضي، وفق ما أفادت به صاحبة المبادرة ورئيسة الجمعية، نجيبة بنتردايت.



وتميّزت الأمسية باقبال، مهم فحضرت الجدة وأحفادها والأم وأبنائها، ومسنون أكبرهم في 85 من العمر وأطفال أصغرهم لم يتجاوز سن العامين، توزعوا على مجموعات من أجيال مختلفة، إذ المجال للتعلم ولاكتساب مهارات وفهم ضوابط اللعبة وقواعدها التي لا يفقهها هذا الجيل فهي لعبة ضاربة في القدم، كانت ملاذ كل العائلة في فصل الشتاء بالخصوص، تجتمع حولها لتقضي وقتا ممتعا، فهي لا تستوجب سوى بعض العصي من جريد النخيل تسوى ورشم مربعات، تتحرك عليها الشخصيات لتنتهي بفوز أول المتسابقين في وصوله إلى الحج وشرب ماء زمزم.





وأعدت الجمعية لهذه الأمسية 20 لعبة، وضعتها على ذمة المشاركين من الحضور فانقسموا كل مجموعة من 5 أنفار وبينهم أدوات هذه اللعبة والمتمثلة في رقعة و5 شخصيات والغولة وعلى الرقعة مربعات تنتهي ب"بئر زمزم" ثم "الحج " والفائز من يصل إليهما خطوة خطوة شرط حصوله على السيق وهو أن ينجح في قلب الأربعة عصي من الجريد كأداة رئيسية في اللعبة، 3 خضر وواحدة بيضاء، على أن ينجح في تحقيقها 3 مرات متتالية للوصول إلى زمزم و3 مرات أخرى متتالية للوصول إلى الحج ولإخراجه الغولة التي تتركه وتصبح في ملاحقة لمنافسيه.وتحدثت بنتردايت عن هذه اللعبة بكل حنين وشوق وتشبث بتراث شعبي هو جزء من الهوية، حسب قولها، مستذكرة ما تضفيه هذه اللعبة في زمن مضى من أجواء علائقية قائمة على التواصل الإيجابي والاندماج والاستمتاع والبهجة وخاصة شتاء وفي فترة إحياء عاشوراء التي تتوقف فيها المرأة بجزيرة جربة عن ممارسة عدة أشغال منزلية طيلة 3 أيام فتجد وقتا أكثر لممارسة هذه اللعبة بأريحية دون ضغط أو التزامات منزلية مرهقة سيما وأن مدة اللعب في الجولة الواحدة قد تصل إلى ساعتين أو 3 ساعات عند اضافة فخ باللعبة مثل وضع بئر ومن يسقط به لا يخرج إلا بشروط، حسب المتحدثة.وتحمل هذه اللعبة، حسب رئيسة الجمعية، عدة معاني ودلالات، فهي وسيلة للمتعة والترفيه والترويح عن النفس وفرصة لتعميق للروابط والتمسك بالقيم الانسانية والإسلامية السمحة فشخصيات اللعبة هم الأبناء وكل متباري يلعب من أجل أن يصل بوالده أو أمه إلى الحج وإذا ما فاز فكأنه أدى واجبا تجاه والده حتى أن اللعبة تختتم عند بلوغ الهدف بتقبيل الفائز الشخصية التي هي بالنسبة له والده ويقول "يعطيك الصحة يا بابا مشيت للحج وجيت وجبت 7 عبارات زيت".وأضافت ان حضور الغولة في اللعبة كعنصر مشوش ومعرقل هي إشارة إلى قوى الشر والصراع بين الخير والشر مشيرة إلى ثراء المخزون التراثي بألعاب شعبية هادفة وقيمة هي فرصة ليست للعب من أجل اللعب والترفيه بل بمثابة مجال واسع للتفاعلات النفسية والاجتماعية لا تحدث في فراغ بل في وسط اجتماعي تحكمه العلاقات والتواصل.وتستعد الجمعية بعد نجاحها في استعادة لعبة السيق إلى إحياء ألعاب شعبية أخرى ستؤثث بها فعاليات شهر التراث في تصور هادف يرمي إلى توفير عناصر الفرجة وبناء أدوار في علاقة بين الأجيال وخاصة الوصول بالطفل إلى أن يكتسب من خلال التزامه بقواعد تلك اللعبة ضوابط المعايير الاجتماعية وادراك الذات في الفضاء والزمن لا أن يرتبط في ظل الألعاب الالكترونية الحديثة مع الاخر الوهمي.وحضرت الأمسية شابة من خريجي الجامعة التونسية، فرح بنتردايت، نجحت في تطوير هذه اللعبة ضمن مشروع لإعادة إحياء الالعاب الشعبية القديمة منطلقة من لعبة السيق الأمازيغية القديمة على أن تتسع إلى ألعاب أخرى مثل البالقوف، ستكشف عنها قريبا، وجعلت من هذه اللعبة محملا لبعث مؤسسة ناشئة في طور الانجاز وشاركت بها في معارض دولية لتمثيل جربة.وقالت فرح بنتردايت أن لعبة السيق أمازيغية تعرف في عدة بلدان بنفس التصور مع اختلافات بسيطة من جهة إلى أخرى، وقد حافظت في مشروعها على نفس قواعد اللعبة وعلى أدواتها الأساسية وهي أعواد النخيل مع التخفيف فيها ومعالجتها بمواد أخرى حتى يسهل التعاطي معها ورفعها وتحريكها وحفظها لمدة أطول وتحويل الشخصيات التي كانت قديما من حجر أو عظم إلى شخصيات بوجوه وملابس جربية وشخصية الغولة السوداء إلى جانب رقعة من الجلد أو القماش ومعهم ورقة قواعد اللعبة ب3 لغات.وانطلقت هذه الشابة في أوت الماضي في ترويج اللعبة حيث كان الاقبال هاما وخاصة من العائلات التي اقتنتها لتعليمها لأبنائها معتبرة أن أسعار بيعها بين 40 و50 دينار، حسب نوعية الرقعة ( من جلد أو قماش) مدروسة بالنظر إلى تكاليف المنتوج وما يتطلبه من عمل وتزويق يدوي وتوريد مواد من الخارج واخرى من جهات الجريد.وانتهت أمسية لعبة السيق بنجاح في التعريف بها وإحيائها وبالتعريف بمشروع ناشئ استلهم مكوناته من التراث فنجح في أن يروج بامتياز ويشجع باعثته لاتمام بحوثها حول ألعاب شعبية أخرى انطلقت فرح فيها وستعرضها قريبا.