مجلس نواب الشعب بشارك في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربي

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تشارك المجموعة التونسية بالبرلمان العربي والمتكونة من اعضاء مجلس نواب الشعب النواب، ايمن البوغديري، وماهر الكتاري ، وايمن نقرة ومحمد اليحياوي اليوم السبت وغدا الأحد في القاهرة (مصر) في اشغال الدورة العادية للبرلمان العربي التي تنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.



وذكر مجلس النواب في بلاغ له السبت، أن المجموعة التونسية شاركت اليوم السبت خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان في انتخابات رئيس البرلمان العربي ونوابه الاربعة ورؤساء اللجان الدائمة الاربع ونوابهم .





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وفاز المرشح الاماراتي محمد اليماحي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بمنصب رئيس البرلمان العربي و تعهد في كلمة له اثر انتخابه بـ" بدء مرحلة جديدة لترسيخ مكانة البرلمان العربي وتعزيز دوره في منظومة العمل العربي المشترك"،وفق نص بلاغ المجلس.



وتم خلال هذه الجلسة الاجرائية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للبرلمان العربي ونوابهم وإنتخب عضو مجلس نواب الشعب، النائب ايمن نقرة نائبا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي.



وشارك اعضاء المجموعة التونسية في اجتماعات اللجان التي خصصت للنظر في جداول أعمالها والمتعلقة بالمصادقة على تقارير اجتماعاتها وخطط عملها خلال المرحلة القادمة وذلك تمهيدا للجلسة العامة التي سيعقدها البرلمان العربي للمصادقة على مشاريع القرارات المتعلقة بالأوضاع في البلدان العربية وخاصة الاوضاع في فلسطين ولبنان.



وحسب الموقع الرسمي للبرلمان العربي يبلغ عدد لجانه 4 لجان وهي تباعا لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي و لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية و لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في حين تمثل الدول الاعضاء في الجامعة العربية في البرلمان العربي بـ 4 نواب للدولة الواحدة.



