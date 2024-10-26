بطولة المانيا:دورتموند يتلقى الهزيمة الثانية خلال خمسة أيام ويخسر 2-1 أمام أوغسبورغ

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خسر بروسيا دورتموند 2-1 أمام مضيفه أوغسبورغ اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم، لتكون الهزيمة الثانية له خلال خمسة أيام، وقد أنهى المباراة بعشرة لاعبين.





وسجل أليكسي كلود-موريس هدفي أوغسبورغ ليقود الفريق إلى فوز ثمين على دورتموند الذي خسر 5-2 أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في رابطة أبطال أوروبا، في مباراة فرط خلالها دورتموند في تقدمه بهدفين خلال الشوط الأول أمام منافسه الإسباني.



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وظل دورتموند، الذي وصل إلى نهائي رابطة الأبطال في الموسم الماضي، في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة.

ولم يحقق دورتموند بذلك أي فوز خلال أربع مباريات خاضها خارج ملعبه في البطولة هذا الموسم.

واعتلى رازن بال شبورت لايبزيغ صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة إثر فوزه اليوم 3-1 على فرايبورغ.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 17 نقطة قبل خوض مباراته في الجولة نفسها أمام بوخوم غدا الأحد.

وحقق دورتموند بداية قوية في المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بهدف أحرزه دونييل مالين.

وفاجأ أوغسبورغ منافسه بهدف التعادل في الدقيقة 25، إذ انطلق كلود-موريس وسط أربعة لاعبين من دورتموند ووجد المساحة الكافية ليسدد كرة قوية سكنت الشباك من مسافة 25 مترا.

وجاء الهدف الثاني للاعب الفرنسي، الذي شارك اليوم للمرة الأولى ضمن التشكيلة الأساسية لأوغسبورغ في البطولة، بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وسجله بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة طرد البديل الموجيرا كابار من صفوف دورتموند لحصوله على الإنذار الثاني، وذلك في أول مشاركة له بالبطولة.

