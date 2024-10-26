تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): لجنة التاديب بالكنفدرالية الافريقية تقرر هزم منتخب ليبيا امام نيجيريا جزائيا

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قررت لجنة التاديب التابعة للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم السبت هزم المنتخب الليبي امام منتخب نيجيريا جزائيا بنتيجة 3-صفر في اطار مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025

وقررت لجنة التاديب بالاضافة تخطئة الاتحاد الليبي لكرة القدم بغرامة قدرها 50 ألف دولار.

وكان الهيكل القاري قد قرر سابقا إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا التي كانت ستجرى يوم 15 اكتوبر الجاري إلى حين البت في أحداثها من قبل لجنة الانضباط.

وتجدر الاشارة الى ان بعثة المنتخب النيجيري قد غادرت الأراضي الليبية دون لعب المباراة أمام المنتخب الليبي.



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وأقلعت الطائرة الخاصة للمنتخب النيجيري من مطار الأبرق الي العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك بسبب تأخر وصوله إلى مدينة بنغازي مسرح المواجهة.

ويحتل منتخب نيجيريا تبعا لذلك صدارة المجموعة الرابعة ب9 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبي اسفل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

