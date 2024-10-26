مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال المؤتمر 16 للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي

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يشارك عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، في أشغال المؤتمر 16 للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (COP16) المنعقد بكالي (كولومبيا) تحت شعار "السلام مع الطبيعة"، وفق ما ذكره البرلمان الجمعة في بلاغ.



ويتضمن المؤتمر الذي انطلقت اشغاله قبل ايام وتتواصل الى مطلع الشهر المقبل، اجتماعات متزامنة للهيئات الاستشارية والعلمية لاتفاقية الامم المتحدة حول التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها. كما سبقه الاجتماع الخامس للهيئة الفرعية للتنفيذ الذي استعرض إعداد الأهداف الوطنية وملاءمة الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.





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ويتناول المؤتمر بالخصوص تطوير الإطار الاستراتيجي طويل المدى لبناء القدرات والتنمية وآلية تعزيز التعاون التقني والعلمي، وتعميم ادماج قضايا التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي والصحة، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبيولوجيا التركيبية.



ويعد المؤتمر فرصة لتعميق الوعي بمشكلة تسارع وتيرة تدهور النظم البيئية والحثّ على الشروع بشكل جدّي ومشترك في اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على النظم البيئية المهددّة.



وفي مطلع الاسبوع الجاري حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الوفود المشاركة في المؤتمر والتي وفدت من نحو 190 دولة على "التصالح مع الطبيعة" وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على النظم البيئية الثمينة للارض.



بدورها قالت رئيسة المؤتمر سوزانا محمد إنه يتعين خلال المؤتمر،اتخاذ خطوات نحو تنفيذ إطار كونمينغ- مونتريال العالمي مؤكدة في كلمة لها ان الامر يتعلق في الأساس بإعادة صياغة الطريقة التي يعيش بها البشر وارساء نظام لا يجعل الطبيعة ضحية للتنمية بشكل دائم.