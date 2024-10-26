وزير التعليم العالي يتعهد بالتسريع في حل الاشكاليات بالمؤسسات الجامعية بالقيروان

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تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد،يوم الجمعة بالقيروان، بالعمل على إيجاد الحلول والتسريع قدر الإمكان في معالجة النقائص التي تعاني منها المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية بولاية القيروان في حدود الإمكانيات المتاحة.



وافاد في تصريح ل"وات"، على هامش زيارة اداها اليوم الجمعة إلى المركب الجامعي برقادة وتراس خلالها المجلس العلمي لجامعة القيروان، "أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة العودة الجامعية وجودة الخدمات بالمؤسسات الجامعية بالجهة والاطلاع على مشاغل وملاحظات الاساتذة والطلبة".





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وقال ان اجتماع المجلس العلمي كان مناسبة للاطلاع على مشاغل وملاحظات الأساتذة الجامعيين لضمان سير السنة الجامعية وتامين افضل الظروف لنجاح الطلبة كم تم الاستماع إلى ممثلي الطلبة لتحسين جودة الخدمات الجامعية من إعاشة وإقامة.



وشملت الزيارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان والمطعم الجامعي ابن رشد بالمركب الجامعي برقادة.



ودعا عدد من الاطارات الجامعية والطلبة والعاملين بالمطعم الجامعي في تصريحات ل"وات"، الى ضرورة تحسين البنية التحتية لا سيما بمدرج المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقير وتعزيز الموارد البشرية خاصة في مجال الخدمات الجامعية وتكثيف نوادي الأنشطة الثقافية والرياضية وتحسين الوضعية المهنية الأساتذة العرضيين.



كما طالبوا بنقل مقرات المؤسسات الجامعية التي هي في وضعية كراء الى وسط مدينة القيروان، بالمركب الجامعي برقادة الذي تفوق طاقة استيعابه أكثر من 10 آلاف طالب لكن لا يضم حاليا سوى 1500 طالب وذلك في إطار ترشيد الموارد وحوكمتها، كما طالب عدد من الطلبة بتامين محيط المركب الجامعي وتركيز دوريات أمنية قارة بالمنطقة.



ويشار إلى أن من ابرز توصيات المجلس العلمي التسريع في نسق إنجاز المشاريع المعطلة وتجاوز كافة الاشكاليات بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة مع تأمين ظروف الخدمات الجامعية في أفضل الظروف والتأكيد على الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الجامعية .



ويذكر أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة تعد اول مؤسسة جامعية احدثت بالقيروان سنة 1984 وهي أول مؤسسة جامعية في تونس تتحصل على شهادة إدارة نظام الجودة ايزو 9001 وهي تضم 4 أقسام جامعية.