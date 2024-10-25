كلفة زيادة مادة القهوة على 20 اف مقهي من" الصنف أ " تبلغ 200 مليم لكن الأسعار تبقي حرة (غرفة وطنية )

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أعلن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي" صنف 1"، محمد فوزي حنفي ،ان تكلفة مادة القهوة الموجهة للمهنيين بعد زيادة اسعارها ستكون في حدود 200 مليما فيما تبقى الأسعار حرة للعموم علما وان القطاع يعد قرابة 20 ألف مقهى.





وأكد رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي "صنف 1" في تصريح لـ"وات"، الجمعة ان قانون المنافسة والاسعار يمنع تحديد الأسعار ولكن المهنيين، يعتبرون ان الكلفة الجديدة لمادة القهوة، تفرض زيادة ب،200 مليم على كل مشروب يحتوى على البن الصافي.



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واقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مؤخرا زيادة في سعر مادة القهوة المخصصة للمهنيين مما ادى الى ارتفع سعر الكليوغرام من 20 دينارا إلى 5ر34 دينار.



وتوجد في تونس ثلاثة اصناف من المقاهي وهي "الصنف 1 " ويضم المقاهي التي لا تبيع المشروبات الكحولية والمقاهي "صنف 2" والتي تبيع القهوة والمشروبات الكحولية والمقاهي "صنف 3" والتي تبيع المشروبات الكحولية والأكلات.





وكانت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي "صنف 1" ، عقدت أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا لبحث الزيادة في اسعار القهوة.



واكد حنفي في اجابته على وجود تداخل لدى المستهلك بين أسعار بيع مادة القهوة للمهنيين واخرى للاستهلاك العائلي، ان القهوة المخصصة للاستهلاك العائلي غير متوفرة، كما تشهد السوق نقصا في مادة القهوة المخصصة للمهنيين.