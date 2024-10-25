تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز 2 كلغ من "الزطلة".. والقبض على مروجي مخدرات بأريانة وحجز أكثر من 1600 قرص مخدر

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تمكن إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات بين ولايتي القيروان والقصرين، وضبط 3 من عناصرها، وحجز 20 صفيحة من القنب الهندي تزن حوالي 2 كلغ، الى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.



وأكدت الادارة العامة للأمن العمومي في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه بمراجعة النيابة العمومية بالقيروان، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "جرائم المخدرات وغسل الأموال"، مشيرة الى أن الأبحاث متواصلة.





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وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن النيابة العمومية بأريانة، أذنت بالإحتفاظ بشخصين وإدراج آخر بالتفتيش من أجل "مسك أقراص مخدّرة بنية الترويج"، وحجز أكثر من 1600 قرص مخدّر.



وأوضحت أنه تم القبض على المتهمين، بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، مفادها اعتزام أحد الأشخاص نقل كمية من الأقراص المخدّرة من مدينة سكرة إلى جهة حي التضامن.



وأضافت أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة، وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية، أمكن ضبط المعني على متن سيارة أجرة تاكسي بحوزته حقيبة تحتوي على 1648 قرصا مخدّرا ومبلغا ماليا قدره 330 دينارا و4 شرائح نداء.



وأكدت أنه بالتحري معه (محل منشوري تفتيش)، تبيّن أنه اقتنى الأقراص المخدّرة من أحد الأشخاص (تم إدراجه بالتفتيش)، وأنّ سائق سيارة الأجرة يعمد إلى نقل المظنون فيه إلى جهات مختلفة لجلب المواد المخدّرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.