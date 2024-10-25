القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي في نسخته الخامسة يحلّ بولايتي سيدي بوزيد وقفصة يومي 29 و30 أكتوبر 2024

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ينظم الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري يومي 29 و30 أكتوبر الحالي بولايتي سيدي بوزيد وقفصة، النسخة الخامسة من تظاهرة القطار الوردي للتقصّي المبكر عن سرطان الثّدي، تحت شعار "على خاطركم.. القطار الوردي رجعلكم".



وأفاد الدّيوان، في بلاغ له، إنّ القطار الوردي سيتوقّف في اليوم الأوّل بمحطات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وفي اليوم الثاني بمحطات المتلوي وزنوش والسند من ولاية قفصة، حيث سيؤمن الطاقم الطّبي وشبه الطّبي والتثقيفي، التابع للديوان ومن المتطوّعين من الهياكل والجمعيات الشريكة، عيادات طبية لنساء المناطق المذكورة حول التقصي المبكر لسرطان الثّدي وفقرات تحسيسية للتوعية بأهمية التقصي المبكر لهذا المرض وضرورة القيام بعيادات مبكّرة.





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وتشمل تظاهرة القطار الوردي التي تلتئم تحت إشراف وزارة الصّحة، تنظيم عيادات لقيس ضغط الدم والسكري، وفق نص البلاغ.



ويشارك في تنظيم هذه النسخة من تظاهرة القطار الوردي للتقصّي المبكر عن سرطان الثّدي، كلّ من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكلية الطب بتونس، والجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد، والجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا- فرع تونس، ومعهد صالح عزيز للأمراض السّرطانية، وقسم طب التصوير بالمستشفى الجهوي ببن عروس (الياسمينات)، إضافة إلى الإدارات الجهوية للصحة والمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بولايتي سيدي بوزيد وقفصة، وفق البلاغ المنشور على الصفحة الرّسمية للديوان.

