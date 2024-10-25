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تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 / تعيينات حكام مباراتي المنتخب التونسي امام مدغشقر وغامبيا

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 14:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباراتي المنتخب التونسي امام منتخب مدغشقر المقررة يوم 14 نوفمبر المقبل على ملعب "فيرست ناسيونال بنك" في جوهانسبورغ وامام منتخب غامبيا المبرمجة يوم 18 نوفمبر القادم على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم (المغرب 2025) :

الجولة الخامسة
الخميس 14 نوفمبر 2024
...

ملعب "فيرست ناسيونال بنك" في جوهانسبورغ (س 17 بتوقيت تونس)
مدغشقر - تونس
حكم الساحة / نكونكو مفوتو (الكونغو)
الحكم المساعد الاول / ستيفن موتساسي مويو (الكونغو)
الحكم المساعد الثاني / مالوندي شاني يانيس (الكونغو)
الحكم الرابع / اندري كوليسالا مبنغي (افريقيا الوسطى)

الجولة السادسة
الاثنين 18 نوفمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 20)
تونس - غامبيا
حكم الساحة / دانيال لاريا (غانا)
الحكم المساعد الاول / كواسي بروبي (غانا)
الحكم المساعد الثاني / رولان عدي (غانا)
الحكم الرابع / شارل بولو (غانا)



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