شركة السكك الحديدية تعلن عن إستئناف سير القطارات على الخط صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح الجمعة
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، عن إستئناف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح، الجمعة، بعد إنقطاعه جراء التهاطل الكثيف للأمطار وسيلان غزير للمياه تحت أرضية السكة الحديدية بين محطتي قرقور والمحرس.
يشار إلى أن سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوى وصفاقس/قابس قد توقف منذ مساء، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، نتيجة تهاطل كميّات غزيرة من الأمطار، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين.
يشار إلى أن سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوى وصفاقس/قابس قد توقف منذ مساء، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، نتيجة تهاطل كميّات غزيرة من الأمطار، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين.
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