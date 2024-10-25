شركة السكك الحديدية تعلن عن إستئناف سير القطارات على الخط صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح الجمعة

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، عن إستئناف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح، الجمعة، بعد إنقطاعه جراء التهاطل الكثيف للأمطار وسيلان غزير للمياه تحت أرضية السكة الحديدية بين محطتي قرقور والمحرس.



يشار إلى أن سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوى وصفاقس/قابس قد توقف منذ مساء، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، نتيجة تهاطل كميّات غزيرة من الأمطار، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين.