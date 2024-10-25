Babnet

شركة السكك الحديدية تعلن عن إستئناف سير القطارات على الخط صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 12:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، عن إستئناف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس صباح، الجمعة، بعد إنقطاعه جراء التهاطل الكثيف للأمطار وسيلان غزير للمياه تحت أرضية السكة الحديدية بين محطتي قرقور والمحرس.

يشار إلى أن سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/المتلوى وصفاقس/قابس قد توقف منذ مساء، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، نتيجة تهاطل كميّات غزيرة من الأمطار، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296357


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*