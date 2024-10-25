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22 دار نشر تشارك في المعرض الدولي للكتاب بقابس

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 13:22 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انطلقت مساء أمس الخميس 24 أكتوبر 2024 بقصر المعارض بقابس فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للكتاب والاعلامية والطباعة الرقمية والخدمات الاشهارية الذي ينظمه معرض قابس الدولي بالاشتراك مع اتحاد الناشرين التونسيين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وجمعية مهرجان قابس الدولي وغرفة الاعلامية والمكتبية وغرفة الخطاطين.

وتشارك في هذا المعرض الذي أشرف على افتتاحه والي قابس رضوان نصيبي 22 دار نشر من مختلف ولايات الجمهورية وتشمل الكتب المعروضة فيه جل الفئات العمرية والاختصاصات منها كتب موجهة للأطفال وإصدارات أدبية وتاريخية وعلمية ودينية وروايات ودواوين شعرية وغيرها.

...

وتشارك في هذا المعرض الذي يتواصل الى 03 نوفمبر القادم العديد من المؤسسات المختصة في توزيع المواد الاعلامية وأخرى تعرض آخر ابتكارات المطابع الرقمية وتجهيزاتها.

وقد حرص فرع قابس لاتحاد الكتاب التونسيين على المشاركة في هذا المعرض وأعد جناحا يتميز بالثراء والتنوع يتضمن إصدارات أبناء الجهة، بما يعكس غزارة الانتاج الفكري بولاية قابس.

من جهة أخرى تقام في اطار فعاليات هذا المعرض العديد من الأنشطة الفكرية واللقاءات الحوارية وجلسات تقديم الكتب.


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