صالون الاقتصاد الاخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة سيتوج باصدار كتاب أبيض

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أشار المفوض العام المساعد لصالون الاقتصاد الاخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة، امحمد الزواوي، أن الصالون في دورته الاولى سيتوّج بإصدار كتاب أبيض يشمل خلاصات المداخلات والنقاشات وسيقع عرضه على صناع القرار والمؤسسات المشاركة.



وقال، الخميس، في تصريح ل(وات) أنّ الصالون، الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، شهد مشاركة قرابة 80 عارضا من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الاخضر من القطاعين العمومي والخاص ومنشآت كبرى وصغرى ومنشآت صناعية وخدماتية ومجتمع مدني.





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وأوضح "رغبنا أن تتخذ التظاهرة، التّي تستغرق يوما واحدا، شكل لقاءات ونقاشات بين الجامعيين والمهنيين والاداريين من مؤسسات صناعية وخدماتية من القطاعين العمومي والخاص للخروج بخطة قابلة للتنفيذ تقوم على تطبيق الدراسات والتوصيات بشأن الاقتصاد الأخضر ومنوال التنمية المنجزة من قبل وترجمتها على أرض الواقع".



وتابع "سنقوم بطرح اقتراحات عملية من خلال مداخلات يلقيها أخصائيون في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة إضافة إلى تنظيم 5 ورشات عمل ينشطها ستة متدخلين بشأن كيفية المرور إلى تنفيذ وتطبيق الدراسات، التّي أجرتها مختلف مؤسسات الدولة من وزارات على غرار وزارات التنمية والبيئة والمرأة وغيرها من المؤسسات الحكومية الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة".



واشار الى ان النقاشات ستتمحور حول الاقتصاد الاخضر، و التحول الاقتصادي والايكولوجي، وآليات الانتقال من منوال التنمية الحالي نحو منوال التنمية الاخضر.



واشارت المكلفة بدراسة وتثمين النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، عبير ساسي، ل(وات) ان الوكالة تبنت برامج ومشاريع تهتم بانواع مختلفة من النفايات على غرار النفايات الصناعية (زيوت التشحيم المستعملة) والنفايات البلاستيكية والعضوية وكيفية تثمينها واعادة استغلالها.



وشددت على ان الوكالة تعمل على معاضدة مجهود الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية في التصرف في النفايات مشيرة الى ان الاستراتيجة الوطنية للانتقال الايكولوجي ترتكز في محورها الرابع المتعلّق بمقاومة التلوّث ورسكلة النفايات على اعتماد الاقتصاد الدائري القائم على التقليص من النفايات من المصدر والحد من استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال.



واشارت ان الوكالة توفر الاحاطة الفنية للصناعيين واسناد تراخيص لاصحاب مشاريع النفايات غير الخطيرة والباعثين الشبان لتشجيعهم على الاستثمار في قطاعات البيئة والتصرف في النفايات في جميع مراحلها فضلا عن تقديم المعلومة والدراسات والاحصائيات اللازمة والمرافقة، دون اغفال جانب التوعية والتحسيس.



وأوضحت المسؤولة عن القروض ب"اندا" العالم العربي، سناء سنداسني، أن اندا تقوم بتمويل ودعم المشاريع المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة والمياه والنجاعة الطاقية والرسكلة من خلال تقديم قروض الى جانب اسداء النصح والتوجيه. وأضافت "نرغب من خلال مشاركتنا في التظاهرة إلى عقد شراكات خاصّة مع الشركات الناشئة، التي تقدم مشاريع مبتكرة حتى نحقق انجازات بيئية واجتماعية ذات جدوى ولانقتصر على التمويل فحسب".



من جهتها أوضحت مديرة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستديمة بالشركة التونسية للبنك، زينب النيفر، حرص مؤسستها من خلال المشاركة في الصالون على عقد شراكات خاصة في مجال المشاريع المبتكرة وتوجيه الحرفاء نحو ترشيد استعمال الموارد الطبيعية والرسكلة واعتماد الاقتصاد الاخضر.