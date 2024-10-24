توزر: مد شبكة التنوير العمومي وأشغال تعبيد طرقات ومد أرصفة بعدة مناطق من بلدية تمغزة

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تنفذ بلدية تمغزة، من ولاية توزر، مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتعبيد والترصيف وتوسعة شبكة التنوير العمومي لتشمل مختلف التجمعات السكنية الراجعة لها بالنظر وفي مقدمتها مشاريع التبليط والترصيف في مناطق عين الكرمة وتمغزة وميداس بنسبة 50 بالمائة، كما يجري، الانتهاء من أشغال التنوير العمومي في قسطه الأول بمناطق تمغزة وميداس والرميثة وعين الكرمة، ليتم خلال الأيام القليلة القادمة تسلم الأشغال بشكل نهائي، وذلك بقيمة 360 ألف دينار، وفق كاتب عام البلدية والمكلف تسييرها خليل عفصي.





ويشمل القسط الثاني من أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي، وفق ذات المصدر، مناطق فم الخنقة سندس بقيمة 103 آلاف دينار، على أن تنطلق الأشغال في الأيام القليلة القادمة، وتتمثل باقي المشاريع الجاري انجازها أو التي ستنطلق قريبا تهيئة حدائق عمومية وتجهيزها بألعاب بكل من مناطق الفريد وفم الخنقة سندس بقيمة 120 ألف دينار.



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وأطلقت مصالح البلدية، بغاية تجميل مدخل مدينة تمغزة والمناطق السكنية الراجعة لها بالنظر، طلب عروض للمرة الثالثة يتعلق بتعبيد طرقات في كل من تمغزة وعين الكرمة والرميثة، كما أطلقت طلب عروض للمرة الأولى لتجميل مداخل قرى الشبيكة وعين الكرمة وفم الخنقة وميداس، رصدت لها اعتمادا قدره 400 ألف دينار، وقدمت البلدية طلبا لرصد اعتماد اضافي بغاية تعبيد مزيد من الطرقات في هذه المناطق.

وتنطلق خلال شهر نوفمبر القادم، أشغال تهيئة مقبرة الشبيكة ومقبرة الظافرية علاوة على تهيئة محطة السيارات بالشبيكة وهي محطة مخصصة للسيارات السياحية رباعية الدفع بتكلفة لمجمل هذه التدخلات قدرت ب 125 ألف دينار.