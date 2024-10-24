تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يخسر 11 مرتبة ويتقهقر الى المركز 47 عالميا

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تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم 11 مرتبة في التصنيف الشهري العالمي الجديد الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليصبح في المركز 47 عالميا والسابع افريقيا.



وياتي هذا التراجع بعد النتيجتين المخيبتين اللتين حققهما منتخب "نسور قرطاج" في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2025) بخسارته امام جزر القمر في رادس صفر-1 ثم تعادله ايابا في ابيدجان 1-1 وهو ما تسبب في فك العلاقة التعاقدية مع الناخب الوطني فوزي البنزرتي.





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وتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الافريقية بحلوله في المركز 13 عالميا (+1) امام المنتخب السنغالي صاحب المركز العشرين عالميا والثاني افريقيا (+1) والمنتخب المصري الذي جاء في المركز 30 عالميا والثالث افريقيا (+1). وياتي المنتخب النيجيري في المركز 36 عالميا والرابع افريقيا (+3) متبوعا بالمنتخب الجزائري صاحب المركز السابع والثلاثين عالميا والخامس افريقيا (+4) فيما خسر المنتخب الايفواري سبع مراتب ليتقهقر الى المركز 40 عالميا والسادس افريقيا (-7) على غرار المنتخب التونسي الذي تدحرج الى الصف 47 عالميا والسابع افريقيا (-11) خلافا للمنتخب الكاميروني الذي تقدم ب4 مراكز ليجد نفسه في المرتبة 49 عالميا والثامن افريقيا. وحافظ المنتخب المالي على مركزه الرابع والخمسين عالميا والتاسع افريقيا في حين اكمل المنتخب الكونغولي لائحة المنتخبات الافريقية العشرة الاوائل في تصنيف الفيفا الجديد بحلوله في المركز 57 عالميا (+1).

عالميا، لم يطرأ اي تعديل على المراتب الست الاولى بعد ان بقي المنتخب الارجنتيني بطل العالم متصدرا متبوعا بمنتخبات فرنسا واسبانيا بطلة اوروبا وانقلترا والبرازيل وبلجيكا فيما صعد المنتخب البرتغالي مرتبة واحدة ليصبح في المركز السابع على حساب المنتخب الهولندي الذي تراجع للمرتبة الثامنة. كما افتك المنتخب الايطالي المركز التاسع من المنتخب الكولمبي الذي حل عاشرا.

