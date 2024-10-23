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سيشارك أكثر من 250 عارضا من عديد البلدان في فعاليات الدورة 15 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات"2024، الذي سيقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر 2024، بمركز المعارض بالكرم، وفق ما افادت به الاربعاء،المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجي دقي حنيني.



ويهدف الصالون بحسب القائمين عليه، الى اتاحة الفرصة امام المستثمرين لربط علاقات شراكة والتعريف بنتائج البحث العلمي الفلاحي وتثمينها واتاحة الفرصة امام المهنيين والناشطين في القطاع الفلاحي للاطلاع على احدث التكنولوجيات في المجال، فضلا عن تشجيع الشركات الناشئة على عرض نتائج تجاربهم والحلول المبتكرة.





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وسيضم الصالون عديد الفضاءات، على غرار فضاء المستثمر وفضاء المبادرة وفضاء المنتجات المحلية وفضاء القرية الفلاحية الرقمية بمشاركة 40 شركة ناشئة وفضاء المرافقة.



وأكّدت حنيني، خلال ندوة صحفية خصّصت لتقديم الصالون، بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على أهميّة هذه الدورة، التي تتنزل هذه السنة تحت شعار "الابتكار والتجديد من أجل استثمار صامد ودامج ومستدام"، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحي، وبمشاركة 15 دولة وهي فرنسا والمانيا وايطاليا وامريكا وتركيا والنيجر والاردن والسعودية ومصر والهند واندونيسيا واسبانيا وسويسرا وروسيا والكنغو الديموقراطية.



وسيتيح الصالون، وفق المتحدثة، الفرصة امام كافة المهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي للتعرف على اخر المستجدات في هذا المجال، مشيرة الى ان المجلس الدولي للتمور سيكون ضيف شرف هذه النخسة عبر تخصيص جناح مساحته 200 م2 لفائدة الدول الاعضاء وهي 15 دولة.



وافادت حنيني في ذات السياق، انه سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى حول "الاستثمار المستدام لتعزيز صمود الفلاحة"، قصد التعرف على بصمة الكربون والبصمة المائية وكافة المستجدات والحلول الذكية في القطاع الفلاحي، الى جانب استعراض شهادات حية لمؤسسات ناشئة وتجارب نموذجية لولايتي نابل والقيروان.



كما سيقع، بحسب المتحدثة، تنظيم سلسلة من العروض والورشات، من بينها ورشتين تعنى بمنظومة التمور وسلسلة من الورشات حول الاستثمار في كل ما يخص القطاعات المتجددة وتمويل المؤسسات الناشئة والشركات الاهلية واليات الانتقال الايكولوجي، اضافة الى عروض تقنية تخص جني الزيتون والزراعات المائية.



واضافت انه سينظم خلال المعرض يوم شراكة سيشكل فرصة للمستثمرين والباعثين الفلاحيين لتشبيك العلاقات مع بلدان اجنبية وعقد شراكات تونسية/تونسية، علاوة على تنظيم مسابقة وطنية TIC GREEN حول الحلول التكنولوجية المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمطبقة في المجال الفلاحي من قبل شباب لفائدة الفلاحين، ترتكز على جملة من التطبيقات و على الذكاء الاصطناعي، قصد ترشيد استغلال الموارد الطبيعية واضفاء قيمة مضافة للقطاع الفلاحي وتحسين جاذبيته.



من جانبها اعتبرت مديرة التظاهرات الاقتصادية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عفاف بن عمارة، ان الصالون سيكون موعدا لتسليط الضوء على اخر المستجدات والاتبكارات في مجال الاستثمار الزراعي ولتفعيل الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال، مشيرة الى ان الوكالة تعمل من خلال المشاركة في هذا المعرض على ابراز اهم الامكانيات المتاحة في تونس لتوفير استثمار مستدام في القطاع الفلاحي من شانه ان يقاوم التحديات المستقبلية التي يتعرض اليها ابرزها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.



ولفتت بن عمارة، في هذا الشان، الى ان هذا الصالون يستهدف اساسا الشباب لتقريبه من القطاع الفلاحي من خلال العديد من الفضاءات.